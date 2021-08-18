Резкий рост больных коронавирусом в Украине: за сутки поставили почти 1,5 тысячи новых диагнозов

Коронавирус в Украине активизировался / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 18 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 447 жителей страны. В том числе заболели 104 ребенка и 38 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 677 человек; летальных случаев - 40; выздоровели 712 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 268 666 человек;

выздоровели - 2 198 220 человек;

летальных исходов - 53 336;

проведено ПЦР-тестов - 11 726 235.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 18 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшается. Больничные кровати с кислородом и реанимационные койки заполнены на 10% и 15%. Негативная тенденция наблюдается в 16 регионах страны, среди которых Киев, Киевская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Закарпатская и другие области. Показатели госпитализации уже на четверть превышают число выписок.

Новая вспышка коронавируса в Украине ожидается осенью, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин. В то же время он не исключил, что всплеск заражений в Украине может быть и раньше.

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В Минздраве сообщили, что карантин в Украине может быть усилен в том случае, если заболеваемость COVID-19 возрастет, а число тестов на коронавирусную инфекцию снизится. Вся страна окажется в желтой эпидемиологической зоне, если за 14 дней будет более 75 зараженных вирусом пациентов на 100 тысяч населения, или один из регионов окажется в красной зоне.

В Министерстве здравоохранения заявили, что привилегии для привитых украинцев будут вводить только, когда в стране вакцинируют 50% населения.

В Минздраве агитируют украинцев активнее делать прививки от коронавируса - на сей раз глава ведомства Виктор Ляшко пообещал раздавать бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийский".