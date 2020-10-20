Резкий скачок заболеваемости коронавирусом: Ляшко предупредил о худшем сценарии

Рост количества новых случаев заражения связан с цикличностью, подчеркнул главный санврач Украины.
Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко оценил резкий скачок заболеваемости COVID-19 в Украине.
Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, рост количества новых случаев заражения коронавирусом связан с циркуляцией вируса и его цикличностью.
Главный санврач подчеркнул, что в Украине ситуация схожа с той, которая складывается в европейских странах.
"Сейчас мы можем наблюдать рост заболевания примере целого ряда стран в Европе. В Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Словакии уже введены противоэпидемические ограничения для стабилизации ситуации", - пояснил он.
В то же время замминистра здравоохранения назвал условия, при каких ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться и дальше.
"Призываю каждого пользоваться средствами индивидуальной защиты: носите маски, придерживайтесь социальной дистанции, используйте антисептики. Ведь, если мы не будем придерживаться элементарных правил предотвращения коронавируса, то число больных будет стремительно расти", - добавил Ляшко.
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Ранее и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил о том, что в Украине пик эпидемии вирусных заболеваний ожидается в конце ноября.
В то же время Кузин спрогнозировал 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случаев (заболевание коронавирусом и гриппом).
Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки COVID-19 выявили у 5 тыс. 469 человек. Из них 275 детей и 214 медицинских работников. Госпитализирован 841 человек.
- За все время в Украине COVID-19 заболели 309 тыс. 107 человек, из них 18 тыс. 828 детей и 19 тыс. 809 медработников.
- За этот период выздоровели 129 тыс. 533 пациентов, умерли - 5 тыс. 786.