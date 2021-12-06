Резкий спад: за сутки в Украине 4,4 тыс. новых больных коронавирусом и 239 смертей

С начала эпидемии коронавирусом заболели более 3,5 миллиона украинцев, летальных исходов - 88,5 тысячи.
По состоянию на утро понедельника, 6 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 478 жителей страны. В том числе заболели 429 детей и 52 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 660 человек; летальных случаев - 239; выздоровели 9 082 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 704;
- Винницкая область – 205;
- Волынская область – 212;
- Днепропетровская область – 133;
- Донецкая область – 290;
- Житомирская область – 296;
- Закарпатская область – 60;
- Запорожская область – 221;
- Ивано-Франковская область – 81;
- Киевская область – 202;
- Кировоградская область – 117;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 214;
- Николаевская область – 203;
- Одесская область – 178;
- Полтавская область – 218;
- Ровенская область – 96;
- Сумская область – 99;
- Тернопольская область – 123;
- Харьковская область – 214;
- Херсонская область – 20;
- Хмельницкая область – 80;
- Черкасская область – 278;
- Черновицкая область – 100;
- Черниговская область – 125.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 501 955 человек;
- выздоровели - 3 059 741 пациент;
- летальных исходов - 88 519;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 089 778.
Как сообщал Главред, cитуация с коронавирусом в Украине улучшилась. По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них сейчас лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны.
Согласно данным Министерства здравоохранения, ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.
Тем не менее, решение о выходе региона из "красной зоны" принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.
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С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.
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