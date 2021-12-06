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Резкий спад: за сутки в Украине 4,4 тыс. новых больных коронавирусом и 239 смертей

6 декабря 2021, 08:20

С начала эпидемии коронавирусом заболели более 3,5 миллиона украинцев, летальных исходов - 88,5 тысячи.

Коронавирус
С коронавирусом были госпитализированы за сутки 1 660 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 6 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 478 жителей страны. В том числе заболели 429 детей и 52 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 660 человек; летальных случаев - 239; выздоровели 9 082 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 704;
  • Винницкая область – 205;
  • Волынская область – 212;
  • Днепропетровская область – 133;
  • Донецкая область – 290;
  • Житомирская область – 296;
  • Закарпатская область – 60;
  • Запорожская область – 221;
  • Ивано-Франковская область – 81;
  • Киевская область – 202;
  • Кировоградская область – 117;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 214;
  • Николаевская область – 203;
  • Одесская область – 178;
  • Полтавская область – 218;
  • Ровенская область – 96;
  • Сумская область – 99;
  • Тернопольская область – 123;
  • Харьковская область – 214;
  • Херсонская область – 20;
  • Хмельницкая область – 80;
  • Черкасская область – 278;
  • Черновицкая область – 100;
  • Черниговская область – 125.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 501 955 человек;
  • выздоровели - 3 059 741 пациент;
  • летальных исходов - 88 519;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 089 778.

Как сообщал Главред, cитуация с коронавирусом в Украине улучшилась. По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них сейчас лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны.

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Согласно данным Министерства здравоохранения, ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Тем не менее, решение о выходе региона из "красной зоны" принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

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С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

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