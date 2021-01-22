Резня с расчленением в Одессе: суд вынес решение по подозреваемому

Дмитрий Пономаренко в суде / Думская

В Одессе Киевский райсуд принял решение взять под стражу на два месяца 30-летнего горожанина Дмитрия Пономаренко ‒ который на днях совершил двойное убийство предельной жестокости и шел по улицам с отрубленной головой. Об этом сообщает портал Думская.

Прокурор подал ходатайство об отправке подозреваемого в следственный изолятор без права выхода на свободу под залог. В свою очередь, адвокат настаивал на мере пресечения, который не связан с содержанием под стражей.

Пономаренко сознался в содеянном, заявил, что сожалеет, и попросил отправить его под арест. При этом он отказался вставать по требованию суда и не сразу согласился подписать памятку об ознакомлении с правами и обязанностями подозреваемого.

Читайте также"В руках была голова": в Одессе задержан возможный душегуб

Двойное убийство в Одессе: