Резня с расчленением в Одессе: суд вынес решение по подозреваемому

Судьи в полной мере удовлетворили ходатайство прокурора.
В Одессе Киевский райсуд принял решение взять под стражу на два месяца 30-летнего горожанина Дмитрия Пономаренко ‒ который на днях совершил двойное убийство предельной жестокости и шел по улицам с отрубленной головой. Об этом сообщает портал Думская.
Прокурор подал ходатайство об отправке подозреваемого в следственный изолятор без права выхода на свободу под залог. В свою очередь, адвокат настаивал на мере пресечения, который не связан с содержанием под стражей.
Пономаренко сознался в содеянном, заявил, что сожалеет, и попросил отправить его под арест. При этом он отказался вставать по требованию суда и не сразу согласился подписать памятку об ознакомлении с правами и обязанностями подозреваемого.
Читайте также"В руках была голова": в Одессе задержан возможный душегуб
Двойное убийство в Одессе:
- В среду, 20 января, в Одессе на улице был задержан мужчина, у которого в руках была отрубленная голова.
- Задержанный был обмотан человеческими внутренними органами.
- Позднее выяснилось, что мужчина убил своего отца и еще одного человека.
- Одному из погибших убийца распорол брюшную полость, а другому отрезал голову.
- Далее в полиции Подозреваемым в убийстве оказался Дмитрий Игоревич Пономаренко (30-летний одессит). Он работал в компании Оле Дюк, однако был уволен из-за проблем с психикой и регулярное пребывание в состоянии наркотического опьянения.