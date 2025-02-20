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РФ ударила 161-м дроном и 14-ю ракетами: пострадали 4 области, разрушен подъезд

Алёна Воронина
20 февраля 2025, 11:50
376
РФ провела массированную атаку. Вражеские цели пришлось сбивать в 11 областях. В результате удара пострадали 4 области. Также авиабомба попала в многоэтажку.
Удар по Херсону и по Киевщине
Удар авиабомбой по 10-этажке в Херсоне (слева) и по Киевщине (справа)/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

  • Российские оккупанты ночью запустили по Украине 161 дрон и 14 ракет
  • Пострадали четыре области Украины
  • В Херсоне авиабомба частично разрушила подъезд многоэтажки

Российские оккупанты в ночь на четверг, 20 февраля, осуществили массированную атаку по Украине. Захватчики запустили по нашему государству 161 дрон и 14 ракет.

Основной удар был направлен на объекты критической инфраструктуры на Харьковщине, по которым страна-агрессор Россия запустила ракеты. Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

видео дня

"В ночь на 20 февраля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине. Всего применено до 14 ракет: крылатые - Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические - Искандер-М/KN-23 (пуски - Воронежская обл.). Информация о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара не обнародуется", - отметили в Воздушных силах.

Также враг атаковал наше государство 161-м беспилотником. Оккупанты запускали ударные дроны типа "Шахед", а также дроны-имитаторы других типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск в России.

Украинская противовоздушная оборона сбила 80 вражеских дронов. Их пришлось сбивать в 11 областях - в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской.

Еще 78 вражеских дронов-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

"Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Киевская области. На Херсонщине ударом вражеской управляемой авиабомбы частично разрушен подъезд многоэтажки, есть пострадавшие, продолжаются спасательные работы", - рассказали в Воздушных силах.

Удар по Украине 20 февраля
Удар по Украине 20 февраля/ Воздушные силы ВСУ

Авиабомба разрушила подъезд 10-этажки в Херсоне

В ночь на 20 февраля российская авиабомба попала в 10-этажку в Херсоне. В результате удара было разрушено 15 квартир - с 1 по 10 этаж одного из подъездов. Также в 80 квартирах выбило стекла. Об этом рассказали в Херсонской ОГА.

"Сейчас известно о 6 пострадавших, двух из которых работники ГСЧС спасли с 8 и 9 этажей разрушенного здания. В больнице находятся двойняшки - мальчик и девочка, которым по 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Также госпитализировали 47-летнего мужчину, который находился в комнате дежурного автостоянки недалеко от места "прилета". Он получил осколочное ранение и перелом кости ноги. Еще трем мужчинам бригада "скорой" оказала медицинскую помощь на месте. У пострадавших - контузии, а также у одного из херсонцев - ушиб головы", - говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что под завалами могут еще находиться люди, продолжается разбор завалов.

Директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк рассказала, что состояние госпитализированных двойняшек средней тяжести, они находятся под наблюдением медицинских работников. У них минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. Сейчас двойняшки проходят дообследование.

В результате удара авиабомбой была разрушена квартира двойняшек.

"Мать детей в момент атаки находилась в спальне, куда пришелся основной удар. В настоящее время спасатели проводят разбор завалов и продолжают ее поиски", - отметили в ОГА.

  • РФ ударила авиабомбой по 10-этажке в Херсоне
    РФ ударила авиабомбой по 10-этажке в Херсоне ГСЧС Украины
  • РФ ударила авиабомбой по 10-этажке в Херсоне
    РФ ударила авиабомбой по 10-этажке в Херсоне ГСЧС Украины
  • РФ ударила авиабомбой по 10-этажке в Херсоне
    РФ ударила авиабомбой по 10-этажке в Херсоне ГСЧС Украины
  • РФ ударила авиабомбой по 10-этажке в Херсоне
    РФ ударила авиабомбой по 10-этажке в Херсоне ГСЧС Украины
  • РФ ударила авиабомбой по 10-этажке в Херсоне
    РФ ударила авиабомбой по 10-этажке в Херсоне ГСЧС Украины

Повреждены частные дома и авто на Киевщине

В Киевской ОГА рассказали, что в области работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших среди населения нет.

В результате падения обломков сбитых целей повреждены частные дома и легковые автомобили в двух районах области.

"В Белоцерковском районе повреждены 8 частных домов и 4 автомобиля. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады. Также выбито остекление в квартирах многоквартирного жилого дома. В Вышгородском районе повреждены 4 частных дома, автомобиль и хозяйственные постройки. Всем пострадавшим владельцам жилья будет оказана необходимая помощь. Оперативные службы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки", - рассказали в Киевской ОГА.

  • Последствия удара РФ по Киевщине в ночь на 20 февраля
    Последствия удара РФ по Киевщине в ночь на 20 февраля ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киевщине в ночь на 20 февраля
    Последствия удара РФ по Киевщине в ночь на 20 февраля ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киевщине в ночь на 20 февраля
    Последствия удара РФ по Киевщине в ночь на 20 февраля ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киевщине в ночь на 20 февраля
    Последствия удара РФ по Киевщине в ночь на 20 февраля ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киевщине в ночь на 20 февраля
    Последствия удара РФ по Киевщине в ночь на 20 февраля ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киевщине в ночь на 20 февраля
    Последствия удара РФ по Киевщине в ночь на 20 февраля ГСЧС Украины
инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о "Шахедах"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами, дронами и авиабомбами - последние новости

Как сообщал Главред, в Херсоне российская авиабомба разнесла многоэтажку. Это произошло в Днепровском районе города. Сообщалось о нескольких пострадавших, среди которых двое 14-летних близнецов - девочка и мальчик.

Позже появились подробности удара РФ авиабомбой по многоэтажке в Херсоне. Известно о шести пострадавших в результате российской атаки, двое из них были спасены с 8 и 9 этажей разрушенного здания.

Напомним, россияне модернизировали ударные БпЛА - стало известно, в чем опасность новых дронов "Герань-3". Оккупанты начали оснащать даже имитационные дроны боевыми зарядами.

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Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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