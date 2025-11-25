Укр
РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионы

Анна Ярославская
25 ноября 2025, 09:55
921
Украина ликвидирует последствия ночного удара. Есть погибшие, раненые и повреждённая инфраструктура.
Последствия атаки РФ на Украину
Стали известны последствия атаки РФ на Украину / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • РФ атаковала Киев и область, Одесчину, Черниговщину и Черкасчину
  • Основная цель удара — энергетическая инфраструктура

В ночь на 25 ноября и утром во вторник российская армия нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. Последствия зафиксированы в Киеве и ряде областей Украины. Есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

По данным мониторингового канала monitor, враг атаковал ударными БПЛА Киев и Киевщину, также Одесскую и Черниговскую области. Несколько имитационных БПЛА пересекли госграницу с Молдовой и Румынией.

видео дня

Сообщается, что оккупанты запустили по меньшей мере 4хбаллистические ракеты "Искандер" по Киеву и Киевщине из Брянской области.

Также армия РФ применила около четырех ракет "Кинжал" в направлении Киева.

Кроме того, столица была атакована крылатыми ракетами морского базирования "Калибр".

РФ применила по меньшей мере 10 крылатых ракет, в основном наземного базирования 9м727-729 "Искандер-К" по Киеву.

"Основной целью врага была энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака на Киев

По последним данным, в столице в результате российского удара уже 6 погибших, 13 пострадавших, среди которых один ребенок. 18 человек удалось спасти.

Подразделения ГосЧС продолжают ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим. Психологическую поддержку получили 57 человек.

В Святошинском районе в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован.

В Печерском и Днепровском районах ведется разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.

По последним данным, в Киеве уже 14 пострадавших в результате атаки врага.

"Восемь человек медики госпитализировали, в частности, одного ребенка. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно. Погибли 6 жителей Киева", - сообщил мэр Кличко.

  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv

На Дарнице повреждена железнодорожная станция. В сети появились фото последствий:

Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев

Также известно, что в Киеве РФ ударила по логистическому центру продуктовых супермаркетов.

1764055365-2464.jpg
Последствия атаки на Киев / Фото: t.me/dsns_kyiv
1764055366-9388.jpg
Последствия атаки на Киев / Фото: t.me/dsns_kyiv

Атака на Киевщину

Как сообщил начальник КОВА Николай Калашник, в Киевской области под удар попали жилые дома и объекты энергетики.

Пострадали четверо жителей области.

В Белой Церкви повреждение получила девушка 2011 года рождения. С диагнозом обломочное ранение поясничного отдела позвоночника, порезами тела и множественными ссадинами она госпитализирована в местную больницу.

В Броварском районе травмированы три человека:

  • женщина 63 лет с закрытой раной руки госпитализирована в местную больницу;
  • женщина 69 лет госпитализирована в больницу с резаными ранами плеча, голени и живота;
  • у мужчины 1989 года рождение осколками иссечено лицо.

В Белоцерковском районе повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили.

В Броварском районе возникли пожары складских помещений и производства. Повреждены 25 частных домов и автомобили.

В Обуховском районе повреждены два частных дома.

В Вышгородском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

Все оперативные службы работают на местах вражеских атак.

  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Атака на Черкассую область

Черкасская область также была по ударом РФ.

По враждебным целям работали силы и средства ПВО. В пределах региона обезврежены 15 российских БПЛА, сообщили в Черкасской ОВА.

"Обошлось без травмированных. Это самое главное. Однако в Черкасском районе в результате падения вражеского БПЛА возник пожар. Огнем уничтожен жилой дом. Взрывной волной выбило окна еще в нескольких соседних, а также летней кухне", - говорится в сообщении.

Работают все необходимые службы. Обследование территории продолжается.

  • Последствия атаки на Черкасскую область
    Последствия атаки на Черкасскую область Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Последствия атаки на Черкасскую область
    Последствия атаки на Черкасскую область Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Последствия атаки на Черкасскую область
    Последствия атаки на Черкасскую область Фото: t.me/cherkaskaODA

Атака на Одесскую область

В Одесской области в результате вражеских атак пострадали шесть человек, среди них – двое детей.

"Вчера вечером и ночью российские войска снова атаковали Одесскую область. Из-за попадания возникли пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры", - сообщили в ГосЧС.

При ликвидации последствий спасательные работы осложнялись повторными сигналами воздушной тревоги, добавили спасатели. Информация уточняется.

  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram

Ракетно-доновый удар по Киеву 25 ноября - что известно

Как писал Главред, в вечернем обращении 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара по территории Украины в ближайшее время. В он призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги и другие угрозы.

В ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы.

Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробалистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно совершила комбинированную атаку на столицу.

В ГосЧС сообщили подробности ночной атаки РФ на Киев.

В результате ночных обстрелов российской оккупационной армии в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения. Есть перебои в работе коммунального транспорта.

19:42

Новые правила мобилизации: кто из студентов потеряет право на отсрочку

19:41

Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

19:34

Когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась Луна

