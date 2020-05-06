Тоннель, фонтаны и "золотой" бассейн: опубликованы новые фото дворца Ахметова под Киевом

Возле села Плюты Обуховского района Киевской области заканчивается строительство роскошного имения украинского олигарха Рината Ахметова.

Участок в 25 гектаров окружен двойным забором. На территории резиденции – парковка, бассейн, джакузи, купель, несколько видов бань.

Мраморные скульптуры украшают основной трехэтажный дом. А рядом с ним будет два фонтана в античном стиле, рассказал в Facebook бывший нардеп Игорь Луценко.

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Обратим внимание, что пользователи в комментариях уточнили, что "у бассейна золотые форсунки и лестницы. Их целая толпа снабженцев искала - 24 карата золота. На территории запрещают пользоваться мобильниками", а "от главного здания налево идет подземный тоннель под прудом в гостевой дом, слева".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ахметов купил элитную виллу за 200 миллионов евро на Лазурном побережье.