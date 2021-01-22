Родители заплатят больше: в Киеве подскочит стоимость питания в детсадах

В Киеве подорожает стоимость питания в детсадах / УНИАН

В Киеве питание детей в коммунальных детсадах с 2021 года будет финансироваться полностью за счет родителей, сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский.

Перекладывание оплаты питания детей на плечи родителей он объяснил тем, что карантин существенно повлиял на доходную часть киевского бюджета, поэтому в столице в 2021 году в полном объеме будут финансироваться только приоритетные программы, что касается и детских садов, сообщает пресс-служба КГГА.

При этом он пояснил, что родители будут оплачивать исключительно те дни, когда ребенок фактически находился в саду.

"Разумеется, это не касается льготных категорий детей, количество которых ежегодно растет. Их питание по-прежнему полностью будет финансироваться из столичного бюджета", - отметил чиновник.

По его словам, с директорами учреждений, которые будут допускать сбор денег с родителей на что-то, кроме питания, будет досрочно расторгнуты контракты.

Также Мондриевский сообщил, что сейчас столичные детские сады финансируются из городского бюджета, который формируется из налогов киевлян, и одновременно четверть детей в дошкольных учебных учреждениях не имеют киевской прописки.

"Последние три года Департамент образования ежедневно следил за ситуацией с посещаемостью детских садов - выводы впечатляют. Только за последний год средняя наполненность садов упала более чем на 10%, и за прошлый год составила в городе чуть больше 50%. То есть, почти половина мест остаются свободными, причем очередь в детсады до сих пор существует, хотя и значительно меньше. Город ежемесячно финансирует сады с расчета более 4,5 тыс. грн на одного ребенка, а каждое непосещение - деньги в воздух", - добавил чиновник.

Читайте такжеУжесточение карантина в Киеве: Кличко назвал условия работы школ и детсадов

В Киеве родителей обязали оплатить половину питания школьников