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Родители заплатят больше: в Киеве подскочит стоимость питания в детсадах

22 января 2021, 18:02
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Карантин существенно повлияли на доходную часть киевского бюджета, подчеркнули в КГГА.

детсад
В Киеве подорожает стоимость питания в детсадах / УНИАН

В Киеве питание детей в коммунальных детсадах с 2021 года будет финансироваться полностью за счет родителей, сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский.

Перекладывание оплаты питания детей на плечи родителей он объяснил тем, что карантин существенно повлиял на доходную часть киевского бюджета, поэтому в столице в 2021 году в полном объеме будут финансироваться только приоритетные программы, что касается и детских садов, сообщает пресс-служба КГГА.

При этом он пояснил, что родители будут оплачивать исключительно те дни, когда ребенок фактически находился в саду.

"Разумеется, это не касается льготных категорий детей, количество которых ежегодно растет. Их питание по-прежнему полностью будет финансироваться из столичного бюджета", - отметил чиновник.

По его словам, с директорами учреждений, которые будут допускать сбор денег с родителей на что-то, кроме питания, будет досрочно расторгнуты контракты.

Также Мондриевский сообщил, что сейчас столичные детские сады финансируются из городского бюджета, который формируется из налогов киевлян, и одновременно четверть детей в дошкольных учебных учреждениях не имеют киевской прописки.

"Последние три года Департамент образования ежедневно следил за ситуацией с посещаемостью детских садов - выводы впечатляют. Только за последний год средняя наполненность садов упала более чем на 10%, и за прошлый год составила в городе чуть больше 50%. То есть, почти половина мест остаются свободными, причем очередь в детсады до сих пор существует, хотя и значительно меньше. Город ежемесячно финансирует сады с расчета более 4,5 тыс. грн на одного ребенка, а каждое непосещение - деньги в воздух", - добавил чиновник.

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В Киеве родителей обязали оплатить половину питания школьников

  • Родители учеников некоторых школ Киева получили в мессенджерах сообщение о том, что с 11 января 2021 года была изменена организация питания в учебных заведениях.
  • Согласно новым правилам, родители теперь должны платить 50% стоимости школьных завтраков.
  • Оплата питания будет происходить так:
  • ученики 1-4-х классов - завтраки с системой оплаты 50% на 50% (государство / родители) при установленной стоимости 32 грн;
  • учащиеся 1-11-х классов льготных категорий ‒ бесплатное горячее питание;
  • учащиеся 1-11-х классов без льгот ‒ горячее питание и буфетная продукция за счет родителей.
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