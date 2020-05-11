Степанов рассказал, кто в Украине может рожать бесплатно

Степанов рассказл о бесплатных родах в Украине / УНИАН

Роды в Украине не могут быть бесплатными для всех, так как не все женщины рожают естественным путем и у некоторых возможны осложнения, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, который ранее рассказал, когда стартует второй этап скандальной медреформы.

Глава Минздрава уточнил, что бесплатные роды - это означает, что женщина ни за что не платит, а это нереально, если у роженицы существуют патологии, либо нужно хирургическое вмешательство.

"А вы уверены, что в таком случае, учитывая то, что плата остается на уровне 7-8 тысяч гривен, то никаких неформальных платежей не будет, потому что эти тарифы не предусматривают какого-то существенного увеличения зарплаты на родах. Я не уверен, что такое может быть" – высказался Степанов в интервью ТСН.

Министр уточнил, что в рамках медреформы закладывался тариф в 8136 гривен 3 копейки, но это означало, что женщина рожает физиологически.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, что будет с медреформой в УкраинеНапомним, ранее замминистра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что в украинских больницах официальные цены на медицинские услуги значительно ниже, чем они есть на самом деле. По ее словам, квалифицированная диагностика априори не может стоить тех денег, которые формально прописаны.

"Скорее всего, тарифы устанавливали, исходя не из реальной потребности медицины, а с доказанной суммы средств. На самом деле стоимость услуг гораздо выше", - рассказала Шаталова 8 мая в ходе своего брифинга.