УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Степанов рассказал, кто в Украине может рожать бесплатно

11 мая 2020, 12:14

Глава Минздрава объяснил, почему все женщины не могут рожать в Украине бесплатно.

Степанов
Степанов рассказл о бесплатных родах в Украине / УНИАН

Роды в Украине не могут быть бесплатными для всех, так как не все женщины рожают естественным путем и у некоторых возможны осложнения, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, который ранее рассказал, когда стартует второй этап скандальной медреформы.

Глава Минздрава уточнил, что бесплатные роды - это означает, что женщина ни за что не платит, а это нереально, если у роженицы существуют патологии, либо нужно хирургическое вмешательство.

"А вы уверены, что в таком случае, учитывая то, что плата остается на уровне 7-8 тысяч гривен, то никаких неформальных платежей не будет, потому что эти тарифы не предусматривают какого-то существенного увеличения зарплаты на родах. Я не уверен, что такое может быть" – высказался Степанов в интервью ТСН.

Министр уточнил, что в рамках медреформы закладывался тариф в 8136 гривен 3 копейки, но это означало, что женщина рожает физиологически.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, что будет с медреформой в УкраинеНапомним, ранее замминистра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что в украинских больницах официальные цены на медицинские услуги значительно ниже, чем они есть на самом деле. По ее словам, квалифицированная диагностика априори не может стоить тех денег, которые формально прописаны.

"Скорее всего, тарифы устанавливали, исходя не из реальной потребности медицины, а с доказанной суммы средств. На самом деле стоимость услуг гораздо выше", - рассказала Шаталова 8 мая в ходе своего брифинга.

роды Максим Степанов Минздрав медреформа новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Степанов рассказал, кто в Украине может рожать бесплатно». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:42
Доктор Комаровский назвал самый распространенный симптом COVID-19
12:41
Киев смягчает карантин: в городе увеличат количество рейсов общественного транспорта
12:14
Степанов рассказал, кто в Украине может рожать бесплатно Видео
12:13
В Нидерландах при странных обстоятельствах нашли мертвой украинку
11:40
Россия вошла в тройку лидеров по количеству больных коронавирусом Видео
11:26
Как не подцепить коронавирус в парикмахерской: врач дал важный совет
11:03
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 11 мая
10:57
Во Львовской области отложили ослабление карантина из-за коронавируса Видео
10:43
Кличко намекнул на более суровый карантин в Киеве
10:22
В Белой Церкви врачи требовали деньги за бесплатный тест на коронавирус
10:21
Коронавирус в Украине: более 400 новых зараженных и почти два десятка жертв - обновлено
10:15
Всерьез ли Украина и Грузия побили горшки мнение
09:49
Все очень серьезно: Комаровский предупредил о последствиях COVID-19 для детей Видео
09:39
Ученые узнали, почему тесты на коронавирус ошибаются Видео
08:52
Климкин заявил, что Россия не имеет права праздновать День победы Видео
08:48
Заложники памяти, или Когда Украина начнет выигрывать мнение
08:33
Ученые предупредили о новой опасности из-за коронавируса
08:23
Саакашвили пригрозил Грузии голодом, если испортятся отношения с Украиной Видео
07:55
Гороскоп на 11 мая для всех знаков Зодиака: кому простят все долги, а кого ждут интриги на работе
06:55
Путин махнул на Украину рукой? Как изменилась российская пропаганда мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять