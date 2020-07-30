"Это смешно": эксперт разнес версию полиции о бегстве полтавского террориста

Роман Скрипник / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Бывший заместитель начальника 2-го управления Центра специальных операций СБУ Альфа Андрей Дубовик прокомментировал поиски Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке.

Эксперт обратил внимание на странность, когда заложник-офицер, которого удерживал полтавский террорист, не смог один на один задержать человека, которого называют "наркоманом", пишет Апостроф.

Он отметил, что офицер явно должен иметь подготовку по рукопашному бою. А, если он не смог задержать террориста, то "грош ему цена".

Еще один момент, который смущает эксперта, что наркоман имеет навыки выживания в природных условиях.

"Это вообще смешно, что наркоман прошел где-то курс спецназа на выживание, где такое могло быть. Да у него ломка начнется через вторые сутки, побежит сдаваться и искать себе дозу, если это наркоман. Опять же, если это наркоман", - рассказал Дубовик.

Читайте также"Полтавский Рэмбо": стало известно, что помогло скрыться неуловимому террористуНапомним, в Полтавской области продолжается спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке.

Злоумышленником является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.