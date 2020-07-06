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Россия готова пойти на уступки Украине по Донбассу: в Кабмине рассказали детали

Москва может пойти на уступки Киеву по вопросу обмена пленными.

6 июля 2020, 06:15
Резников
Резников считает, что Украина и Россия могут договориться по Донбассу / пресс-служба КГГА

В переговорном процессе между Украиной и Россией по вопросам Донбасса может быть реализован ряд договоренностей, которые касаются обмена пленными, установления режима тишины, разминирования территорий и открытия контрольных пунктов въезда и выезда.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии изданию Новости Донбасса.

По словам чиновника, Россия может пойти на ряд компромиссных моментов.

"Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", - утверждает министр.Читайте такжеБоевики "ДНР" рассказали, почему не открывают пункты пропуска

Также он добавил, что Украина и Россия могут договориться об освобождении пленных, установлении режима прекращения огня, разминировании территорий на Донбассе, а также строительстве новых КПВВ в регионе и открытии контрольных пунктов въезда-выезда, которые ранее были закрыты с оккупированной стороны.

Напомним, в Совете Федерации ранее заявили, что Россия не намерена аннексировать Донбасс и признает оккупированные районы Донецкой и Луганской областей территорией Украины.

Добавим, в мае Зеленский рассказал, что будет делать Киев если Украине не удастся вернуть Донбасс в рамках Минских соглашений.

новости Украины новости Донецка новости Луганска ДНР ЛНР новости России Алексей Резников
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