Россия готовит теракт на ЗАЭС: какими будут последствия и что делать при взрыве

Главред рассказывает, что будет, если взорвется Запорожская АЭС и что нужно делать после взрыва.

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Авария на Запорожской АЭС может быть в разы серьезнее, чем в Чернобыле и на Фукусиме / Главред

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможной подготовке Россией теракта на Запорожской АЭС. "Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого. К сожалению, уже неоднократно мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра", - отметил Зеленский в видеообращении в Telegram.

Главред рассказывает, что будет, если взорвется Запорожская АЭС.

Взрыв на Запорожской АЭС: последствия

Напомним, что Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами с марта прошлого года. За это время ЗАЭС неоднократно находилась на грани техногенной катастрофы - в течение нескольких месяцев российские войска неоднократно подвергали ЗАЭС обстрелам, а персонал станции, который все еще продолжает обеспечивать безопасность работы ЗАЭС, подвергался пыткам со стороны россиян.

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Отметим, что россияне угрожают подрывом Запорожской АЭС едва ли не с самого начала ее оккупации. Ранее советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Лала Тарапакина озвучила возможные последствия подрыва Запорожской АЭС.

По ее словам, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения подготовило вероятный сценарий развития событий в случае взрыва, который основывался на характеристиках, которые были зафиксированы во время Чернобыльской катастрофы в 1986 году.

Однако количество ядерного топлива на ЗАЭС в 9-10 раз превышает то количество, которое хранилось на 4 реакторе ЧАЭС - 18 000 топливных сборок и 2000 соответственно.

В связи с этим возможные последствия взрыва на Запорожской АЭС могут выглядеть так (при плохом сценарии):

Площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 000 км2 (как 10 Чернобыльских зон отчуждения);

Запорожская область фактически будет потеряна для проживания и хозяйства;

Радиус поражения – до 2 000 000 км2, что примерно можно сравнить с площадью трех территорий Украины;

Количество ликвидаторов – от 1 миллиона человек;

Десятки тысяч погибших (в зависимости от текущего количества человек на территории Запорожской области);

Количество эвакуированных/отселенных лиц из зоны отчуждения может превысить 2 миллиона человек;

Река Днепр будет загрязнена на годы вперед.

"Эта оценка приблизительна, но масштаб будет именно таким", - отметила Тарапакина на своей странице в Facebook.

Что будет, если взорвется Запорожская АЭС: какие страны пострадают

Еще одним негативным последствием аварии может стать выброс в атмосферу радиоактивного цезия-137.

"Важно понимать, что выброс радиоактивного цезия при возможной аварии в Запорожье будет одноразовым, и то, куда он направится, будет зависеть от метеорологических условий. Пострадать потенциально могут Европа, Беларусь и Россия", - добавила Тарапакина.

В то же время, по словам независимого эксперта по вопросам ядерной энергетики Ольги Кошарной, четыре из шести энергоблоков на ЗАЭС на данный момент находятся в режиме холодной остановки, что снижает риск аварии. Однако два энергоблока все еще работают в режиме горячей остановки, в связи с чем в случае подрыва может изменяться время наступления аварии. Так, в холодном режиме до тяжелой аварии с расплавлением активной зоны по фукусимскому сценарию с выбросом радиоактивности должно пройти 8 суток. Но если это произойдет с каким-либо из реакторов в горячем состоянии, то до такой аварии будет всего 27 часов.

Как уточняет эксперт, тяжелая авария с расплавлением активной зоны по сценарию Фукусимы моделировалась неоднократно Академией наук и Институтом метеорологии. В зависимости от температуры, направления ветра оценивались выбросы, оседания радионуклидов на грунтах, воде и так далее. Но это моделирование, как правило, производили для одного реактора, тогда как на ЗАЭС их шесть. И только для одного реактора выбросы опасного радионуклида йод-131, у которого короткий период полураспада, были больше, чем после Фукусимы.

"По какому-то из летних вариантов моделирования был западный ветер, и вся эта радиоактивность досталась Украине и Донбассу, а после пошла на Краснодарский край. По прогнозам, в случае дождя выпадение цезия-137 на грунт в Краснодарском крае было такое, что 300 лет эти земли нельзя будет использовать для сельскохозяйственных нужд, потому что считается, что сначала должно пройти минимум 10 периодов полураспада, который для цезия-137 составляет 30 лет", - рассказала Ольга Кошарная в интервью Главреду.

Что делать в случае взрыва атомной электростанции?

Ранее Минздрав публиковал алгоритм действий на случай радиационной аварии. Прежде всего нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно следует выполнить.

Для укрытия лучше всего подойдет подвал или середина здания. Поскольку радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания. По возможности оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, с плотно закрытыми окнами и дверями, а также выключенными системами вентиляции, кондиционерами и обогревателями. При этом важно позаботиться и об уплотнении отверстий подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.), а также следует не позволять домашним животным гулять на улице и лучше держать их при себе.

Оставаться в укрытии необходимо до момента, пока официальные власти не дали других указаний.

Чтобы обеззаразить себя, нужно снять верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. При этом делать это необходимо осторожно, чтобы не растрясти радиоактивную пыль. После этого одежду лучше поместить в пластиковый пакет или герметичный контейнер, который стоит держать подальше от людей и домашних животных.

По возможности примите душ с мылом и вымойте голову шампунем. В этом случае важно не использовать кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на волосах. Также старайтесь не тереть и не царапать кожу, чтобы не допустить попадания радиоактивных частиц в открытые раны. В случае, если нет возможности принять душ, следует под проточной водой вымыть с мылом руки, лицо и открытые части тела. Если доступа к воде нет, можно воспользоваться влажными салфетками. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

Позаботьтесь о том, чтобы вышеперечисленные действия выполнили ваши родные и близкие. По возможности делайте это в перчатках и маске или в респираторе.

Пока спасатели или власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, пока только вода в бутылках будет оставаться не загрязненной.

В связи с этим важно иметь запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления.Кроме того, вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества, потому водопроводную воду или воду из колодца можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.

По аналогии с водой, пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. То же сделайте с кухонными принадлежностями перед их использованием. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, подальше от людей и животных.

Когда принимать калия йодид?

Йодид калия – это соль, похожая на кухонную. В аптеках он чаще всего продается в виде таблеток. Если принимать его своевременно и в определенной дозировке (для взрослых и детей старше двух лет – 1 таблетка в дозировке 125 мг или ½ таблетка в дозировке 250 мг, для детей младше двух лет – 40 мг), йодид калия блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Это снижает риск развития рака щитовидной железы и других ее заболеваний. Однако калия йодид не защищает людей от радиации, а только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода.

В то же время, согласно данным ВОЗ, оптимальный период приема стабильного йода – от менее 24 часов до и до 2 часов после предположительного попадания радиоактивного йода в организм. Тем не менее, целесообразно принимать йодид калия вплоть до 8 часов после предполагаемого внутреннего облучения.