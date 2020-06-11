Россия обострила позицию по Донбассу: в Москве обрушились рядом обвинений в адрес Украины

Грызлов выступил против включения представителей переселенцев в переговоры по Донбассу / gryzlov.ru

Приглашение украинских представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в переговорный процесс по Донбассу означает якобы срыв переговоров и фактический выход Киева из Минских соглашений.

Об этом заявил представитель России на переговорах по Донбассу Борис Грызлов.

По его словам, действия Киева якобы сигнализируют о том, что Украина, дескать, нарушила Минские соглашения и отказалась от переговоров с представителями так называемых "Л/ДНР".

"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины", - утверждает Грызлов.

Более того, по его мнению, Украина якобы вышла из Минского процесса и самостоятельно назначила представителей переселенцев субъектами переговоров по Донбассу.

"Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - считает Грызлов.

Также он обвинил Киев в срыве договоренностей по обмену пленными и увидел провокацию в открытии Украиной КПВВ на Донбассе во время жары и пандемии COVID-19.

Напомним, 9 июня в состав политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу вошли представители переселенцев из ОРДЛО – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан.

Украинские делегаты из ОРДЛО уже озвучили ряд положений, которые будут отстаивать на переговорах.