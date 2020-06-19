Россия воспользуется хаосом в США и пойдет в наступление на Украину - Арестович

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Вследствие гражданских беспорядков и политического кризиса в США, а также слома Трампом наднациональных институтов, Украина рискует утратить на время помощь Вашингтона.

За этот период Россия может активизироваться в украинском направлении. Такое мнение в эфире UkrLifeTV высказал известный военный аналитик Алексей Арестович.

"Акцент надо ставить на поведение политиков уровня Байдена, который прямо дает понять, что сносить Трампа будут любой ценой, в том числе ценой гражданской войны. Если гражданская война в Америке будет, а я склонен считать, что она де-факто идет, ну больше ста полицейских убито и так далее, там столкнется три Америки, а не две. Будет Америка Маска воевать с Америкой Байдена и против Америки Трампа. Все трое против друг друга. Чем оно закончится непонятно", - отметил Арестович.

Читайте такжеПолитолог рассказал, как путинофильство Трампа сыграет на руку УкраинеПо его словам, из конфликта США выйдут более сильным обновленным обществом, чем раньше, но пока этот процесс будет идти, Вашингтон потеряет на время статус мирового жандарма.

"Но пока Америка выйдет более сильной, то во всем мире может много чего произойти. Нам не поздоровится точно – мы сразу вляпаемся в конфликт с Россией, они сразу пойдут вперед. А чем мы будем отбиваться, когда Америка будет занята – это большущий вопрос. <...> Запад подорвал свои моральные корни, у него массированное сумасшествие, он никогда не будет прежним", – заявил Арестович.

Он подчеркнул, что американцы не продают оружие всем подряд, они продают оружие только что в рамках определенных политических связей. Доступ к "джавелинам" далеко не всем дается. А Украина, например, покупает, и часть помощи передается безвозмездно. Во время внутриамериканских проблем такая помощь может прекратиться.

"Из Крыма идут очень противоречивые сведения – одни говорят, что все в порядке с водой, другие говорят, что с водой капец и надо что-то делать немедленно. Водная проблема есть, но ее размер трудно установить и я не думаю, что она критическая. Если они попрут вперед, то они используют воду скорее как повод, а не статус реальной физической или материальной проблемы, который надо немедленно решить", - сказа аналитик.

Читайте такжеКонфликт США и РФ будет идти в Украине и начнется уже этой осеньюАрестович уточнил, что существуют и другие признаки есть признаки российской активности в Крыму.

"Они проводят учения с наступательным характером, в которых берут участия в основном подразделения ВДВ, которые по сути своей являются наступательными. А во-вторых, сценарий этих учений они не сильно скрывают, например, захват аэропортов в Николаевской области.

Хотя России, конечно, сильно не до этого сейчас с ее ковидом, конституционной реформой и прочим бардаком, есть исторические примеры, когда в таких ситуациях страны, особенно большие, пытались решить маленькой победоносной войной часть внутренних проблем", - предупредил военный эксперт.