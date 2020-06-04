Эксперт сказал, какие части Украины готовится захватить Россия

РФ по-прежнему воюет с Украиной, полагает бывший постпред президента украинского государства в Автономной Республике Крым.
Доктор юридических наук, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил, что в планах Российской Федерации есть захват, в частности, Херсонщины и части Одесчины и Николаевщины.
Силы РФ тренируются для захвата украинской территории, вопрос только в том, когда они начнут агрессию, рассказал эксперт в интервью Апострофу.
Собеседник отметил, что российская сторона по-прежнему воюет с украинской и тратит на это огромные силы и средства.
"Возможность широкомасштабных вооруженных провокаций, таких как захват Херсонской области, дельты Дуная, острова Змеиный, отдельных районов Одесской и Николаевской областей, Бердянска – присутствует в проектах государства-агрессора…", – отметил Бабин.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Россия после раскручивания ситуации для "объединения" Донбасса может ударить по югу нашего государства.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.