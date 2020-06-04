Эксперт сказал, какие части Украины готовится захватить Россия

Россия готовится к захвату Херсонщины, поделился эксперт / Reuters

Доктор юридических наук, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил, что в планах Российской Федерации есть захват, в частности, Херсонщины и части Одесчины и Николаевщины.

Силы РФ тренируются для захвата украинской территории, вопрос только в том, когда они начнут агрессию, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

Собеседник отметил, что российская сторона по-прежнему воюет с украинской и тратит на это огромные силы и средства.

"Возможность широкомасштабных вооруженных провокаций, таких как захват Херсонской области, дельты Дуная, острова Змеиный, отдельных районов Одесской и Николаевской областей, Бердянска – присутствует в проектах государства-агрессора…", – отметил Бабин.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Россия после раскручивания ситуации для "объединения" Донбасса может ударить по югу нашего государства.