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Эксперт сказал, какие части Украины готовится захватить Россия

4 июня 2020, 09:20

РФ по-прежнему воюет с Украиной, полагает бывший постпред президента украинского государства в Автономной Республике Крым.

Эксперт поделился, что Россия готовится к захвату Херсонщины – Россия – Украина новости
Россия готовится к захвату Херсонщины, поделился эксперт / Reuters

Доктор юридических наук, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил, что в планах Российской Федерации есть захват, в частности, Херсонщины и части Одесчины и Николаевщины.

Силы РФ тренируются для захвата украинской территории, вопрос только в том, когда они начнут агрессию, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

Собеседник отметил, что российская сторона по-прежнему воюет с украинской и тратит на это огромные силы и средства.

"Возможность широкомасштабных вооруженных провокаций, таких как захват Херсонской области, дельты Дуная, острова Змеиный, отдельных районов Одесской и Николаевской областей, Бердянска – присутствует в проектах государства-агрессора…", – отметил Бабин.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Россия после раскручивания ситуации для "объединения" Донбасса может ударить по югу нашего государства.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Борис Бабин Россия агрессия
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