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"Громадные потери": эксперт сказал, что реально может сдержать Россию

19 мая 2020, 12:35

Дипломатии не светит глобальный успех, если она не опирается на мощную армию, полагает эксперт.

Военный эксперт сказал, что реально сдержать РФ может только мощная армия – Россия – Украина война
Реально сдержать РФ может только мощная армия, сообщил военный эксперт / Reuters

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак считает, что России реально могут помешать начать агрессию мощные вооруженные силы.

Сторона-агрессор должна знать, что, в случае попытки начать войну, ее потери будут громадными, рассказал Бадрак в интервью Фактам.

Собеседник подчеркнул, что мощная армия – реальный институт сдерживания, и дипломатия не добьется глобального успеха, если не опирается на такой фундамент.

"Агрессор должен знать, что при попытке развязать войну его потери будут настолько громадными, что ему лучше отказаться от своих замыслов", – заявил Бадрак.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин говорил, что президент РФ Владимир Путин не будет нападать на Украину, поскольку у него нет на это ресурсов. Эксперт полагает, что у российского лидера также нет ресурсов для того, чтобы экономически удушить украинское государство.

Справка. В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Валентин Бадрак агрессия армия
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