Эксперт сказал, грозит ли Украине новая агрессия России

Украине не грозит война с РФ, полагает эксперт / УНИАН

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко считает, что Российская Федерация более-менее выполнила геополитические задачи в отношении Украины.

Эксперт в материале для Апострофа написал, что не видит целей, которые могут подтолкнуть Кремль на войну против украинского государства.

По его мнению, властям РФ нет смысла воевать с Украиной, поскольку россияне перестали воспринимать Украину как поле битвы за симпатии и умы.

"В какой-то момент кремлевская элита поняла, что Украина в целом потеряна, бороться за нее они не захотели – это было бы дорого и бессмысленно. Значит, нужно было минимизировать риски, исходящее от Украины", – отметил автор.

Капитоненко добавил, что Россия отобрала Крым и превратила в военную базу, а также ослабила потенциал востока Украины – создала квазиреспублики (самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" – Ред.) и проблему для Украины, которая серьезно ослабляет Киев на годы вперед.

Читайте также"Очень сложное лето": Климкин предупредил о возможных происках России"…Собственно, геополитические задачи против Украины Россия более-менее выполнила. Я не вижу целей, чтобы Кремль начал воевать с нами", – полагает он.

Ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан поделился, что, по слухам, российский президент Владимир Путин рассчитывает на значительное ослабление Украины из-за коронавируса Covid-19 и может "наехать" на страну летом.