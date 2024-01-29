Россияне разбомбили производство ракет в Украине: кто сдал его координаты

В Украине после обстрела россиян прекратилось производство ракет.

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Россияне разбомбили производство ракет в Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия

Российская армия нанесла удар по производству ракет в Украине 29 декабря 2023 года во время ракетного обстрела. Об этом в интервью телеканалу "Прямий" сообщил генерал Сергей Кривонос.

По словам генерала, в Украине была возможность производить и производилось собственное оружие, пока в конце прошлого года производство не остановил ракетный обстрел россиян.

Также Сергей Кривонос утверждает, что по информации представителей Конструкторского бюро "Луч", по факту обстрела не было открыто ни одного уголовного производства со стороны СБУ.

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В частности, генерал акцентировал внимание на том, что на заводе произошла внутренняя утечка и "слив" информации о всех соучастниках производства ракетных сил Украины, а значит, это не только "утечка информации", а государственная измена, которая должна быть исследована Службой безопасности Украины.

"Оружие у нас до 29 декабря было и была возможность его производить. Я, кстати, вчера общался с представителями КБ "Луч" и ничего официально со стороны СБУ по факту утечки информации по слитию всех соучастников производства ракетных сил Украины, по которым 29 декабря прилетело, никаких уголовных производств нет", - сообщил генерал.

К слову, КБ "Луч" производило ракеты "Нептун" и "Ольха".

Военное производство в Украине

Как сообщал Главред, Украина работает над разработкой собственных систем противовоздушной обороны, в частности гибридных систем ПВО. Также страна значительно увеличила производство боеприпасов. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Также, в Минобороны обещают нарастить собственное производство FPV-дронов, что в ближайшей перспективе сможет компенсировать нехватку артиллерийских снарядов, в частности уже дефицитных 155-мм боеприпасов.

Помимо прочего, Великобритания организовала совместные операции с Украиной в военно-промышленном комплексе благодаря тому, что Украина вошла в тройку лидеров по производству БпЛА. Однако это не все новости о промышленном партнерстве.

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