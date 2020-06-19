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Политолог рассказал, как путинофильство Трампа сыграет на руку Украине

Украина может получить очень важный статус "союзник США – не член НАТО".

19 июня 2020, 05:40
Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский

Для Украины сейчас создалась уникальная ситуация в Вашингтоне, когда республиканцы и демократы в процессе избирательной кампании будут доказывать друг другу, кто из них больший защитник Украины.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью изданию Апостроф.

По словам эксперта, республиканцы почувствовали, что проигрывают из-за путинофильства Трампа.

"Они подумали, что черт с ним, с Трампом – ведь 3 ноября весь Конгресс, вся палата представителей переизбирается. Потому они сейчас отчаянно хотят обойти демократов в вопросах антипутинской войны и поддержки Украины", - сказал Пионтковский. Политолог считает, что в этой обстановке Киев может получить все, что нужно. В частности, очень важный статус "союзник США – не член НАТО" – non-NATO allу. Этим статусом обладают Израиль, Япония, Австралия, Новая Зеландия.

"Также можно получить возвращение к формату Будапештского меморандума, где США вспомнят, что они действительно давали гарантии территориальной целостности и суверенитета Украины. Можно получить любые поставки оборонительных вооружений. Но для этого нужна политическая воля украинского руководства, которая, к сожалению, на сегодняшний день отсутствует. Но украинское общество может заставить власть одуматься", - отметил эксперт.

Как сообщал Главред, Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования на общую сумму в 600 миллионов долларов.

Ранее в рамках военного сотрудничества между США и Украиной американцы передали украинцам военное оборудование, стоимость которого оценивается на сумму более 60 миллионов долларов. Это противотанковые ракеты Javelin, а также рации и боеприпасы.

Андрей Пионтковский Владимир Путин Дональд Трамп российская агрессия новости Украины военная помощь НАТО
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