"Драматический шаг": Волкер оценил шансы нападения России на Украину

Курт Волкер высказался о возможных планах России / УНИАН

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер рассказал, насколько вероятно нападение России на Украину.

По его словам, у РФ есть все для нападения на Украину, передает Радио Свобода.

"Не думаю, что это возможно. Конечно, Россия имеет все для этого, но это уже слишком драматический шаг", - отметил Волкер.

Он добавил, что Россия прилагает огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину.

"Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет. ... Россия еженедельно убивает украинцев. Они не прекращают оккупировать Донбасс и Крым, а гибридная война против Украины продолжается. Все это происходит в форме насилия, с применением Вооруженных сил, разведки, кибератак", - отметил Курт Волкер.

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Как сообщал Главред, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения с 27 июля.