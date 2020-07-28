Эксперт рассказал, зачем Путину война на Донбассе и почему он играет роль "миротворца"

У президента РФ есть серьезная мотивация вести переговоры, но действительно прекратить огонь ему невыгодно.
Если бы России было выгодно прекратить огонь на Донбассе, она бы уже давно это сделала.
Об этом заявил в комментарии Главреду глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Эксперт поделился, что его российские коллеги неофициально, но откровенно говорили: "Нам не выгодно прекращать военные действия, потому что, пока они продолжаются на Донбассе, это - проблема для Украины и инструмент давления на нее. И, пока идет война на Донбассе, у Украины нет никаких шансов на европейскую и евроатлантическую интеграцию".
Тем не менее, по словам Фесенко, президент РФ Владимир Путин от переговоров не отказывается, так как у него есть мотивация продемонстрировать себя как миротворца, который что-то делает для мира на Донбассе.
"Этого требуют западные партнеры по переговорам, а главное - сейчас обсуждают идею встречи лидеров пяти стран с ядерным статусом, постоянных членов Совбеза. В G7 Россию не возвращают - против этого выступил целый ряд западных стран, хотя у Трампа была такая идея, но возникла идея такого саммита. И, чтобы на эту встречу попал Путин, он что-то должен сделать. Поэтому для него есть определенная международная мотивация. Кроме того, остается актуальной цель России - уменьшение давления санкций", - отметил Фесенко.
Читайте такжеВозвращение России в G7: в Германии дали жесткий ответЭксперт добавил, что россияне пытаются шантажировать Украину, чтобы сначала она выполнила российские требования, а затем, возможно, и Москва что-то сделает.
"Но так не бывает. Движение должно быть с обеих сторон и одновременно. Не может быть мира за счет одной стороны", - резюмировал он.
Напомним, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.
Тем не менее в течение дня 27 июля пророссийские боевики дважды нарушили режим тишины. В частности, под обстрелы попали украинские позиции в районе Водяного и Пивденного Донецкой области.