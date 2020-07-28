Эксперт рассказал, зачем Путину война на Донбассе и почему он играет роль "миротворца"

Владимир Фесенко объяснил действия Кремля / УНИАН

Если бы России было выгодно прекратить огонь на Донбассе, она бы уже давно это сделала.

Об этом заявил в комментарии Главреду глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Эксперт поделился, что его российские коллеги неофициально, но откровенно говорили: "Нам не выгодно прекращать военные действия, потому что, пока они продолжаются на Донбассе, это - проблема для Украины и инструмент давления на нее. И, пока идет война на Донбассе, у Украины нет никаких шансов на европейскую и евроатлантическую интеграцию".

Тем не менее, по словам Фесенко, президент РФ Владимир Путин от переговоров не отказывается, так как у него есть мотивация продемонстрировать себя как миротворца, который что-то делает для мира на Донбассе.

"Этого требуют западные партнеры по переговорам, а главное - сейчас обсуждают идею встречи лидеров пяти стран с ядерным статусом, постоянных членов Совбеза. В G7 Россию не возвращают - против этого выступил целый ряд западных стран, хотя у Трампа была такая идея, но возникла идея такого саммита. И, чтобы на эту встречу попал Путин, он что-то должен сделать. Поэтому для него есть определенная международная мотивация. Кроме того, остается актуальной цель России - уменьшение давления санкций", - отметил Фесенко.

Читайте такжеВозвращение России в G7: в Германии дали жесткий ответЭксперт добавил, что россияне пытаются шантажировать Украину, чтобы сначала она выполнила российские требования, а затем, возможно, и Москва что-то сделает.

"Но так не бывает. Движение должно быть с обеих сторон и одновременно. Не может быть мира за счет одной стороны", - резюмировал он.

Напомним, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Тем не менее в течение дня 27 июля пророссийские боевики дважды нарушили режим тишины. В частности, под обстрелы попали украинские позиции в районе Водяного и Пивденного Донецкой области.