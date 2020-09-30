РосСМИ оконфузились и перепутали украинский истребитель со своим - фото

Тот факт, что на хвосте самолета был огромный трезубец, ничуть не смутил сотрудников российского СМИ.
РИА Новости, один из главных российских информационных ресурсов, угодил в жесткий конфуз с украинским самолетом-истребителем модели Су-27.
Журналисты решили в пропагандистских целях проиллюстрировать новость о якобы перехвате в небе над Балтийским морем самолетов Североатлантического альянса, но ошиблись с фото.
На странице в сервисе микроблогов Twitter РИА Новости появился снимок истребителя Су-27 в качестве иллюстрации. Причем ни журналисты, ни редактора, не заметили большой трезубец - украинский герб на хвосте самолета.
"Российский Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтийским морем", ‒ именно так был подписан снимок.
Немногим позднее пост был удален из Twitter, но его копия осталась в кэше поисковой системы Google.
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