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Рост больных коронавирусом в Украине: за сутки - более 41 тыс. COVID-случаев

10 февраля 2022, 08:42
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Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской области,  в Киеве, в Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях.

коронавирус
С коронавирусом госпитализированы еще более четырех тысяч человек / коллаж Reuters, pixaby

По состоянию на утро четверга, 10 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 41 тысячи 694 жителей страны (сутками ранее было 38 257). В том числе заболели 3486 детей и 1101 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4128 человек; летальных случаев - 280; выздоровели 16 628 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской области, в Киеве, в Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 3880;
  • Винницкая область – 1001;
  • Волынская область – 1118;
  • Днепропетровская область – 2420;
  • Донецкая область – 1545;
  • Житомирская область – 2602;
  • Закарпатская область – 928;
  • Запорожская область – 1423;
  • Ивано-Франковская область – 1441;
  • Киевская область – 1373;
  • Кировоградская область – 494;
  • Луганская область – 756;
  • Львовская область – 2280;
  • Николаевская область – 957;
  • Одесская область – 3918;
  • Полтавская область – 1523;
  • Ровенская область – 1917;
  • Сумская область – 1471;
  • Тернопольская область – 1379;
  • Харьковская область – 2016;
  • Херсонская область – 1373;
  • Хмельницкая область – 2109;
  • Черкасская область – 1232;
  • Черновицкая область – 1062;
  • Черниговская область – 1476.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 10 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 421 741 человек;
  • выздоровели - 3 729 976 пациентов;
  • летальных исходов - 102 167;
  • проведено ПЦР-тестирований – 18 842 668.

Как сообщал Главред, заболеваемость коронавирусом в Украине растет уже несколько недель подряд. 4 февраля был установлен абсолютный антирекорд за все время пандемии - COVID-19 за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны. Но эта цифра - не предел. Количество больных может достичь 70 тысяч в сутки. Такой прогноз озвучил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, адаптивный карантин в Украине пока что отменять не планируют. При этом введения локдауна также не будет.

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