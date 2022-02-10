Рост больных коронавирусом в Украине: за сутки - более 41 тыс. COVID-случаев

С коронавирусом госпитализированы еще более четырех тысяч человек / коллаж Reuters, pixaby

По состоянию на утро четверга, 10 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 41 тысячи 694 жителей страны (сутками ранее было 38 257). В том числе заболели 3486 детей и 1101 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4128 человек; летальных случаев - 280; выздоровели 16 628 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской области, в Киеве, в Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 3880;

Винницкая область – 1001;

Волынская область – 1118;

Днепропетровская область – 2420;

Донецкая область – 1545;

Житомирская область – 2602;

Закарпатская область – 928;

Запорожская область – 1423;

Ивано-Франковская область – 1441;

Киевская область – 1373;

Кировоградская область – 494;

Луганская область – 756;

Львовская область – 2280;

Николаевская область – 957;

Одесская область – 3918;

Полтавская область – 1523;

Ровенская область – 1917;

Сумская область – 1471;

Тернопольская область – 1379;

Харьковская область – 2016;

Херсонская область – 1373;

Хмельницкая область – 2109;

Черкасская область – 1232;

Черновицкая область – 1062;

Черниговская область – 1476.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 10 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 421 741 человек;

выздоровели - 3 729 976 пациентов;

летальных исходов - 102 167;

проведено ПЦР-тестирований – 18 842 668.

Как сообщал Главред, заболеваемость коронавирусом в Украине растет уже несколько недель подряд. 4 февраля был установлен абсолютный антирекорд за все время пандемии - COVID-19 за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны. Но эта цифра - не предел. Количество больных может достичь 70 тысяч в сутки. Такой прогноз озвучил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, адаптивный карантин в Украине пока что отменять не планируют. При этом введения локдауна также не будет.

Другие новости: