Рост больных коронавирусом в Украине: за сутки - более 41 тыс. COVID-случаев

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской области, в Киеве, в Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях.
По состоянию на утро четверга, 10 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 41 тысячи 694 жителей страны (сутками ранее было 38 257). В том числе заболели 3486 детей и 1101 медработник.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 4128 человек; летальных случаев - 280; выздоровели 16 628 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Одесской области, в Киеве, в Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 3880;
- Винницкая область – 1001;
- Волынская область – 1118;
- Днепропетровская область – 2420;
- Донецкая область – 1545;
- Житомирская область – 2602;
- Закарпатская область – 928;
- Запорожская область – 1423;
- Ивано-Франковская область – 1441;
- Киевская область – 1373;
- Кировоградская область – 494;
- Луганская область – 756;
- Львовская область – 2280;
- Николаевская область – 957;
- Одесская область – 3918;
- Полтавская область – 1523;
- Ровенская область – 1917;
- Сумская область – 1471;
- Тернопольская область – 1379;
- Харьковская область – 2016;
- Херсонская область – 1373;
- Хмельницкая область – 2109;
- Черкасская область – 1232;
- Черновицкая область – 1062;
- Черниговская область – 1476.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 421 741 человек;
- выздоровели - 3 729 976 пациентов;
- летальных исходов - 102 167;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 842 668.
Как сообщал Главред, заболеваемость коронавирусом в Украине растет уже несколько недель подряд. 4 февраля был установлен абсолютный антирекорд за все время пандемии - COVID-19 за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны. Но эта цифра - не предел. Количество больных может достичь 70 тысяч в сутки. Такой прогноз озвучил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
По его словам, адаптивный карантин в Украине пока что отменять не планируют. При этом введения локдауна также не будет.
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