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Рост числа заболевших COVID-19: Степанов раскрыл тревожную статистку

29 августа 2020, 19:25

До 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации.

Коронавирус
Коронавирус в Украине набирает обороты / Фото pixabay.com

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, какое число пациентов с коронавирусом в Украине нуждается в госпитализации.

Об этом он сообщил в интервью изданию Радио Свобода.

Глава Минздрава подчеркнул, что в Украине в среднем до 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации.

"Как только увеличивается количество людей, заболевших COVID-19, сразу растет количество людей, нуждающихся в госпитализации. В среднем до 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации", - отметил Степанов.

Он добавил, что этот процент высчитывается не по ежедневной, а по еженедельной статистике.

Напомним, в Украине подтверждено 116 тысяч 978 случаев COVID-19.

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При этом умерли 2 тысячи 492 человека, всего выздоровели 56 тысяч 138 человек.

Ранее заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила о том, что увеличение числа заболевших коронавирусом будет иметь положительный эффект.

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По ее словам, чем больше людей переболеют коронавирусом, тем лучше - тогда скорее закончится паника и завершится падение экономики.

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