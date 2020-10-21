Ротань заявил о краже денег из банковского сейфа, в ПриватБанке ответили

Руслан Ротань / footboom.com

Экс-футболист, а ныне тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань заявил, что из его ячейки в Приватбанке пропали сбережения. Якобы это произошло после обыска, который устроили сотрудники Государственной фискальной службы.

Об этом Ротань написал на своей странице в Facebook.

"17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в Приватбанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность", - рассказал Ротань.

Он утверждает, что "треть изъятых денег "испарилась" и не попала в протокол изъятия".

"Я узнал о произошедшем... случайно, на следующий день!", - добавил Ротань.

В свою очередь, представители финучреждения говорят, заявление Руслана Ротаня о пропаже денег в ПриватБанке – фейк, передает РБК-Украина.

В пресс-службе заявили, что финансове учреждение "работает исключительно в рамках действующего законодательства, и выполнило постановление суда о проведении следственных действий в отношении сейфового ящика". Уточняется, что при этом, в постановлении суда не были указаны данные владельца, а только номер ящика депозитария банка.

Следственные действия проходили еще 17 сентября согласно процессуальным нормам, на период проведения действий отделение было оцеплено силовиками и не обслуживало клиентов.

"Открытие сейфовой шкатулки проводилось с ведением видеозаписи, с составлением описи содержимого, более того - в ящике находился листок учета прихода и расхода денег, и остаток в нем совпадал с тем, что было изъято и внесено в опись правоохранителями", - добавили в ПриватБанке.

Напомним, в апреле некоторые клиенты Приватбанка получили в мессенджеры сообщения о выплате на сумму 800 грн в качестве якобы помощи во время эпидемии коронавируса Covid-19. Впоследствии оказалось, что фейк распространили мошенники.