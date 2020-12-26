Ротару не может продать отель в Крыму по одной причине

София Ротару продает отель в Крыму / Instagram

Легенда советской эстрады София Ротару выставила на продажу свою гостиницу Villa Sofia в Ялте, однако цена за объект составляет 25 млн. евро, поэтому покупатели не спешат обзавестись дорогостоящей недвижимостью знаменитости.

Как сказано в материале РИА ФАН, крымские риелторы утверждают, что заявленная стоимость отеля явно завышена.

Например, специалист по продаже недвижимости в Ялте Олег Дробитько аргументировал, почему сумма в 25 млн. евро – это слишком высокий ценник для местной, пусть даже элитной, недвижимости.

"Я думаю, все понимают, что даже условно 12,5 млн евро — это огромные деньги. Здесь все надо рассчитывать. Хорошая цена для Ялты — это окупаемость объекта за 10 лет", — пояснил специалист.

Villa Sofia в Ялте / instagram.com/villasofia_yalta/

По словам эксперта по курортной недвижимости, если ценник составит даже 12,5 млн. евро, в будущем гостиница вряд ли окупиться даже за 20 лет. По мнению риелтора, реальная максимальная цена Villa Sofia — около 10 млн. долларов.

Отметим, данная гостиница – не единственная недвижимость семьи Ротару в Крыму. У звезды эстрады также имеется квартира и гараж. Якобы их певица также решила продать.

Читайте такжеУ Софии Ротару трагедия в семье

София Ротару