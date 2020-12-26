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Ротару не может продать отель в Крыму по одной причине

26 декабря 2020, 23:51

Риелторы настаивают на завышенной стоимости.

София Ротару
София Ротару продает отель в Крыму / Instagram

Легенда советской эстрады София Ротару выставила на продажу свою гостиницу Villa Sofia в Ялте, однако цена за объект составляет 25 млн. евро, поэтому покупатели не спешат обзавестись дорогостоящей недвижимостью знаменитости.

Как сказано в материале РИА ФАН, крымские риелторы утверждают, что заявленная стоимость отеля явно завышена.

Например, специалист по продаже недвижимости в Ялте Олег Дробитько аргументировал, почему сумма в 25 млн. евро – это слишком высокий ценник для местной, пусть даже элитной, недвижимости.

"Я думаю, все понимают, что даже условно 12,5 млн евро — это огромные деньги. Здесь все надо рассчитывать. Хорошая цена для Ялты — это окупаемость объекта за 10 лет", — пояснил специалист.

Отель Ротару
Villa Sofia в Ялте / instagram.com/villasofia_yalta/

По словам эксперта по курортной недвижимости, если ценник составит даже 12,5 млн. евро, в будущем гостиница вряд ли окупиться даже за 20 лет. По мнению риелтора, реальная максимальная цена Villa Sofia — около 10 млн. долларов.

Отметим, данная гостиница – не единственная недвижимость семьи Ротару в Крыму. У звезды эстрады также имеется квартира и гараж. Якобы их певица также решила продать.

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София Ротару

  • Напомним, 73-летняя украинская певица София Ротару выступила в Москве на концерте Песня года, продемонстрировав два ярких номера.

  • Как ранее писал Главред, племянница Софии Ротару вышла замуж за известного спортсмена.

  • Гонорары Софии Ротару выросли в 4 раза, хотя она и получает меньше в сравнении со своей коллегой Аллой Пугачевой.

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