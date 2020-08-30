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"Рожать от любых мужиков": Егорова выдвинула Зеленскому скандальное обвинение

30 августа 2020, 13:46

Снежана Егорова обвинила Владимира Зеленского во лжи.

Снежана Егорова
Снежана Егорова / Facebook

Украинская телеведущая Снежана Егорова заявила о том, что Украина уже якобы продана частной компании в США.

Своим конспирологическим умозаключением скандальная светская львица поделилась в ходе эфира в Facebook.

Она утверждает, что сама видела номер регистрации частной организации. По ее словам, все украинские госструктуры, также якобы являются частной собственностью.

Кроме того, теледива сказала, что из Украины хотят создать страну, где женщины будут просто молчать и работать: "И рожать детей от любых каких угодно шевелящихся или уже нешевелящихся мужиков".

В то же время она также обратилась к президенту Владимиру Зеленскому.

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"Теперь обращаюсь к вам, Владимир Александрович. Вот вы же вроде не глупый человек. Вы когда рвались к власти и делали громкие заявления, вы сами верили в то, что говорили? Или вы нам врали, что собираетесь что-то менять. Если вы пришли к власти и увидели документы, что страна уже продана и народу Украины не принадлежит, так хоть вы нам скажите правду. Что страна продана, она является частной компанией, так исторически сложилось. Мы колония, концлагерь", - добавила Егорова.

Напомним, ранее Егорова влипла в скандал, высказавшись об украинских военных и добровольцах, которые защищают Украину на Донбассе.

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Она сравнила украинских солдат с наркоманами за то, что они защищают ее от наемников с Востока.

Снежана Егорова Владимир Зеленский новости Украины
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