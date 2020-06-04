Нацсовет по ТВ проверит телеканал Прямой после Ганапольского в эфире

Телеканал проверят после сомнительных выражений в эфире / Фото: канал Прямой

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания учредил внеплановую проверку телеканала Прямой в связи с тем, что его ведущий Матвей Ганапольский позволил себе использовать ненормативную лексику в прайм-тайм.

Как сообщает пресс-служба Нацсовета 4 июня по итогам заседания, ругательства прозвучали в эфире программы Эхо Украины в прямом эфире, однако программу еще дважды повторяли в записи.

Ответственный секретарь Нацсовета по ТВ Юрий Зинкевич подчернкул, что ведущий позволил себе нецензурные высказывания в программе, которая транслировалась во время, доступное для детской аудитории. Это нарушает нормы закона о защите несовершеннолетних от вредного контента.

Член Нацсовета Александр Ильяшенко заявил, что в программе прозвучало только два украинских ругательства: "срака" и "гівно".

"У меня есть большие сомнения, что это тянет на какую-то санкцию", – сказал он.

Юристы Нацсовета констатировали, что нарушения присутствуют, "потому что данные высказывания могут навредить несовершеннолетним, и эти высказывания были сказаны именно ведущим программы, а не гостем".

По итогам заседания семеро членов Нацсовета проголосовали за внеплановую проверку Прямого, а Ильяшенко воздержался.