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Гибель сына Сулейманова: Зеленский обратился с просьбой к Путину

Во время диалога стороны обсудили ряд гуманитарных вопросов.

26 июля 2020, 20:33
Владимир Зеленский
Зеленский поднял вопрос освобождения политзаключенного, у которого трагически погиб ребенок / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с главой РФ Владимиром Путиным поднял вопрос освобождения политического заключенного Руслана Сулейманова, у которого умер 3-летний сын.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры Украины и России во время телефонных переговоров обговорили вопросы обеспечения доступа организации Красного креста к удерживаемым украинцам.

Владимир Зеленский поговорил с Путиным об освобождении Руслана Сулейманова, у которого погиб трехлетний сын Муса.

"Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеГибель 3-летнего сына Сулейманова: появились подробности трагедии

Руслан Сулейманов был задержан российскими силовиками в марте 2019 года. Его обвиняют в причастности к исламской политической организации Хизб ут-Тахрир. Россияне считают ее террористической, Украина и европейские страны признают партию законной.

В пятницу, 24 июля, крымские правозащитники заявили о том, что в поселке Строгановка Симферопольского района Крыма пропал маленький ребенок – 3-летний Муса Сулейманов, сын политзаключенного Руслана Сулейманова.

26 июля тело ребенка обнаружили в сливной яме рядом с домом.

Последние дни ребенка в круглосуточном режиме искали около двух тысяч человек. В управлении российского следственного комитета в аннексированном Крыму заявили, что признаков насильственной смерти ребенка не обнаружено.

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