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Две крупные авиакомпании возобновили полеты в Украину: куда можно отправиться

Ryanair и Swiss выполнили первые рейсы в столичный аэропорт Борисполь.

22 июня 2020, 08:09
Ryanair, авиакомпания, самолет
В июне Ryanair будет обслуживать три маршрута в Украину – из Барселоны, Мадрида и Берлина / фото: delo.ua

Ирландский лоукостер Ryanair и крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss с 21 июня возобновили регулярные полеты в Украину после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Первые рейсы авиакомпании выполнили в столичный аэропорт Борисполь. В частности, Ryanair перевез пассажиров из Барселоны, а Swiss – из Цюриха. Об этом сообщает сайт Avianews.

В июне Ryanair будет обслуживать три маршрута в Украину – из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев. Рейсы будут выполняться по два раза в неделю. При этом запуск рейса Краков-Киев перенесли до 30 июня. Причина данного решения - ограничения польских властей и других стран.

Уже в июле 2020 лоукостер Ryanair планирует возобновить половину из своих украинских маршрутов. Полеты планируют начать из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Тем временем швейцарская авиакомпания Swiss сначала будет летать между Киевом и Цюрихом один раз в неделю по воскресеньям. С июля авиакомпания увеличит частоту рейсов до двух в неделю.

Как сообщал Главред, с 15 июня Украина запустила международное авиасообщение. Украинцы уже могут полететь в ряд стран:

  • Албания, США - без ограничений на границе, без тестирования;
  • Великобритания - карантин 14 дней;
  • Турция - без ограничений на границе, тестирование по прибытию.

Также в случае улучшения эпидемиологической ситуации Украина может открыть границу с Кипром и Черногорией (ситуация будет пересматриваться раз в неделю); Грузией и Грецией - с 1 июля.

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