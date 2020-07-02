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"Полетят головы": Саакашвили анонсировал новые реформы в Украине

Политик раскритиковал работу украинской таможни, налоговой и судебной систем.

2 июля 2020, 09:52
Саакашвили
Михаил Саакашвили рассказал о планах по реформам в Украине / УНИАН

Бывший президент Грузии, а ныне председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили анонсировал реформы на украинской таможне, в налоговой и судебной системах.

В частности, Саакашвили заявил, что таможню Украины нужно освободить от коррупции, а сделать это можно по примеру реформы таможни в Грузии, которую политик назвал "лучшей согласно всем международным организациям". Об этом Саакашвили заявил в эфире программы Сніданок з 1+1, передает ТСН.

Также, по мнению председателя комитета Национального совета реформ, следует радикально менять и судебную систему. Он отметил, что в течение нескольких недель будет представлена концепция.

"В Украине нет справедливости, потому что нет справедливых судов. Там надо радикально все менять", – сказал Саакашвили.

Кроме того произойдут изменения и в налоговой сфере. В частности, может быть отменен коррупционный налог на прибыль и введен налог на выведенный капитал.

"Еще одно предложение – этот вопрос процессуальных соглашений между прокуратурой и теми людьми, которые украли деньги у государства, – вернуть деньги государству в обмен на договоренности не сидеть в тюрьме. Такими методами в Грузии вернули два миллиарда долларов", – отметил председатель комитета.

Саакашвили также обмолвился о том, что "головы полетят". Впрочем, кто может потерять должность, политик не уточнил.

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Как сообщал Главред, ранее Михаил Саакашвили заявил о том, что уже в июле 2020 года Украине грозит коллапс железнодорожных перевозок.

Михаил Саакашвили реформы таможня налоговая служба судебная реформа новости Украины
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