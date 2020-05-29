Деканоидзе рассказала, возглавит ли украинскую таможню по предложению Саакашвили

Хатия Деканоидзе / УНИАН

Бывший руководитель украинской Нацполиции Хатия Деканоидзе опровергла появившиеся в СМИ слухи о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продвигает ее на должность главы украинской таможни.

"Я это читала и, честно говоря, впервые слышу. Я здесь несколько дней, просто проездом и жду чартер в Тбилиси. Мне надо было в личных делах. Я впервые слышу от журналистов вообще, что что-то происходит, что идут какие-то разговоры о моем назначении. Я вообще ничего не знаю, никто со мной не говорил. У меня таких планов нет", ‒ рассказала они в интервью Радио Свобода.

По словам Деканоидзе, она в Киеве не проводила никаких встреч по поводу политики. Она также рассказала, что сейчас активнейшим образом готовится к будущим выборам в Грузии.

"Сейчас у меня не этот вопрос нет ответа. Но, если честно, я связываю свою судьбу с грузинской политикой и Грузией. Я была удостоена большой чести: служить и для Грузии, и для Украины ", - подытожила Деканоидзе.

Напомним, ранее экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак от имени Владимира Зеленского предложил ей присоединиться к Национальному совету реформ (исполком которого с недавних пор возглавляет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили). Она утверждает, что данную встречу устроили "для галочки", а на самом деле не собирались ничего предлагать.