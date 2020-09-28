Саакашвили назвал "идиотскими" директивы Евросоюза

Михаил Саакашвили выступил с резонансным заявлением / УНИАН

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что Украине не следует слепо копировать законы других стран, потому что ни к чему хорошему это не приведет.

Об этом он заявил 27 сентября в эфире телеканала Украина 24.

"Идиотские директивы Евросоюза. Вот сейчас мои друзья рассказывали: чтобы открыть ресторан в Дюссельдорфе, приходят каждую неделю проверяющие, ходят там, каждый раз придумывают что-то новое, дебильное, чтобы тебя замучить. Но немцы хотя бы взяток не берут. Как только немцы выписывают нам через директивы Евросоюза такую же систему проверки ресторанов в Украине, здесь это выливается в полный беспредел и коррупцию. То есть слепо следовать директивам Евросоюза неправильно", – заявил Саакашвили.

Политик уверен, что копирование законов развитых и богатых стран приведет к ухудшению ситуации в Украине.

"Если мы напишем такие же законы, как в Австрии и Швеции, мы не будем жить, как там. Мы будем жить еще хуже. Давайте хотя бы писать такие законы, как в Австрии, когда она была такой же бедной, как Украина", – добавил Саакашвили.

Напомним: