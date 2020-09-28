Саакашвили назвал "идиотскими" директивы Евросоюза

Политик считает, что Украине не стоит слепо копировать законы развитых европейских стран.
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что Украине не следует слепо копировать законы других стран, потому что ни к чему хорошему это не приведет.
Об этом он заявил 27 сентября в эфире телеканала Украина 24.
"Идиотские директивы Евросоюза. Вот сейчас мои друзья рассказывали: чтобы открыть ресторан в Дюссельдорфе, приходят каждую неделю проверяющие, ходят там, каждый раз придумывают что-то новое, дебильное, чтобы тебя замучить. Но немцы хотя бы взяток не берут. Как только немцы выписывают нам через директивы Евросоюза такую же систему проверки ресторанов в Украине, здесь это выливается в полный беспредел и коррупцию. То есть слепо следовать директивам Евросоюза неправильно", – заявил Саакашвили.
Политик уверен, что копирование законов развитых и богатых стран приведет к ухудшению ситуации в Украине.
"Если мы напишем такие же законы, как в Австрии и Швеции, мы не будем жить, как там. Мы будем жить еще хуже. Давайте хотя бы писать такие законы, как в Австрии, когда она была такой же бедной, как Украина", – добавил Саакашвили.
Напомним:
- Глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил о том, что в Украине существует угроза раскола.
- Михаил Саакашвили предложил радикальную реформу судов в Украине.