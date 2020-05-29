"Лопатка лишняя": Саакашвили затроллили в Сети из-за поздравления c Днем пограничника

Михаила Саакашвили высмеяли в Instagram за поздравление c Днем пограничника / instagram.com/saakashvilim

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, руководитель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен с флягой, в украинском пограничном берете и с саперной лопаткой.

Вместе со снимком чиновник опубликовал поздравление с Днем пограничника.

"Как бывалый пограничник (ОКПП (отдельный контрольно-пропускной (пограничный) пункт – Ред.) Чоп, Борисполь) поздравляю всех причастных с Днем пограничника! (По старому стилю)", – написал он.

Михаила Саакашвили высмеяли в Instagram за поздравление c Днем пограничника / instagram.com/saakashvilim

Саакашвили потроллили за фото. "Миша, лопатка здесь лишняя...", – отметил cheburakov. "Долбач...", – считает ffff______jjj. "Старорежимное фото", – написал ivankhrapak. "Редкий долбо*б", – поделился pavlishinaleksei.

"По российско-советскому стилю (День пограничника – Ред.). По старому украинскому – 7 ноября", – отметил andrew_fortysix.

Напомним, в ряде стран, в частности, в России, День пограничника отмечается 28 мая, а в Украине с 2018 года пограничников поздравляют 30 апреля.

В биографии Михаила Саакавшили, которую опубликовала Википедия, говорится, что он служил в пограничных войсках Комитета госбезопасности СССР.