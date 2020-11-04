Саакашвили рассказал, как переболел Covid-19

Михаил Саакашвили / УНИАН

Руководитель исполкома Нацсовета реформ Украины (бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области) Михаил Саакашвили в бессимптомной форме переболел китайский коронавирусом Covid-19.

Об этом сам политик рассказал во вторник, 3 ноября, в эфире грузинского телеканала Пирвели.

"Я переболел этим вирусом несколько недель назад, перенес легче легкого гриппа. Многие говорят о том же. Но, конечно же, надо быть осторожным", ‒ заявил политик. По словам Саакашвили, коронавирусная болезнь прошла у него бессимптомно, а о том, что он уже переболел Covid-19, политик узнал после сдачи теста на антитела.

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