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Саакашвили рассказал, как переболел Covid-19

4 ноября 2020, 11:58

О своем заболевании коронавирусом политик рассказал в эфире

Саакашвили
Михаил Саакашвили / УНИАН

Руководитель исполкома Нацсовета реформ Украины (бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области) Михаил Саакашвили в бессимптомной форме переболел китайский коронавирусом Covid-19.

Об этом сам политик рассказал во вторник, 3 ноября, в эфире грузинского телеканала Пирвели.

"Я переболел этим вирусом несколько недель назад, перенес легче легкого гриппа. Многие говорят о том же. Но, конечно же, надо быть осторожным", ‒ заявил политик. По словам Саакашвили, коронавирусная болезнь прошла у него бессимптомно, а о том, что он уже переболел Covid-19, политик узнал после сдачи теста на антитела.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • 12 октября 2020 в Афинах неизвестный мужчина в одеянии с капюшоном напал на Михаила Саакашвили, который приехал на встречу с грузинскими эмигрантами.
  • Нападение произошло возле здания, где должно было состояться мероприятие.
  • Мужчина несколько раз ударил Саакашвили по голове, а потом скрылся.
  • До того Саакашвили публично опроверг тот факт, что ему угрожал мужчина с ножом руках в ресторане Fabius в Киеве.

Михаил Саакашвили китайский коронавирус COVID-19
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