"Ни одна страна не будет нам диктовать": Арахамия объяснил свою атаку в сторону Грузии

Арахамия не считает свои слова в адрес Грузии некорректными / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в очередной раз публично заявил, что ни одна страна в мире не может диктовать Украине условия относительно кадровой политики, а также устраивать по этой причине дипломатический скандал.

"Когда любая другая страна, большая, маленькая, будет нам говорить, что они будут отзывать посла или оказывать дипломатическое давление из-за назначения любого человека, гражданина Украины в правительство, то мы это не будем допускать. Я считаю, что это политически вообще невозможно. Мы суверенная страна и нужно уважать суверенитет других стран", - сказал он в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

По словам Арахамии, сложно себе представить, чтобы в Грузии решили назначить на ту или иную должность украинца с грузинским гражданством, а Киев начал вмешиваться во внутреннюю политику страны.

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"Смотрите, есть дипломаты, а есть политики. Я, как политик, я не дипломат, искренне считаю и заявляю, что никто не может оказывать какое-либо давление в отношении нашего суверенитета и назначений, которые мы делаем как страна. И нет ни одной страны, будь-то США, Китай, Индия, Россия и т.д., которая будет нам диктовать, кого назначать, а кого не назначать", - сказал он.

Напомним, премьер Грузии Георгий Гахария говорил, что, если Украина назначит Саакашвили вице-премьером, то за этим шагом обязательно последует реакция.

Позже глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия назвал угрозы Грузии в сторону Украины из-за возможного назначения бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьер-министром актом политической агрессии.