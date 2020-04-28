Президент Грузии пожаловалась на дефицит доверия с Украиной из-за Саакашвили

Саломе Зурабишвили утверждает, что украинская власть перестала понимать Грузию / twitter.com/Zourabichvili_S/header_photo

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожаловалась, что назначение экс-президента страны Михаила Саакашвили вице-премьером Украины вызывает дефицит доверия между двумя странами, которые ранее вместе работали над "общими планами для НАТО и Евросоюза".

"Я сожалею о дефиците доверия, который уже возник между нашими странами, однако надеюсь, что интересы стран окажутся более ценными, нежели узкополитические амбиции и расчёты", — приводит ресурс Взгляд заявление президента Грузии.

Грузинский лидер напомнила, что Саакашвили заочно осужден в Грузии, а также в Европейском суде по правам человека.

По словам Зурабишвили, назначение экс-президента Грузии на высокую должность в Украине спровоцировало тревогу и резкую реакцию официального Тбилиси и общества.

"Не могу представить, как может быть так важен один человек, стоит ли из-за него Украине класть на чашу весов длительные отношения наших государств, отвергать наши институты и оскорблять наше общество", — заявила Зурабишвили.

Саакашвили в Кабмине

Как сообщалось ранее, 22 апреля в руководстве партии Слуга народа заявили, что у Зеленского ведут переговоры о возможном назначении второго президента Грузии Михаила Саакашвили в правительство Шмыгаля.

Позже стало известно, что Кабмин принял решение отозвать из Верховной Рады представление на назначение экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам.