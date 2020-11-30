УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Садовой отказался вводить локдаун на праздники во Львове

30 ноября 2020, 15:12

Андрей Садовой утверждает, что жесткий карантин и рождественская атмосфера во Львове никак не совмещаются.

Андрей Садовой
Андрей Садовой / УНИАН

Львовский мэр Андрей Садовой рассказал ‒ по состоянию 30 ноября в городе заняты 49% от числа больничных коек, которые предназначены для больных коронавирусом COVID-19 людей. И, поскольку в преддверии католического Рождества во Львове своя,"особая атмосфера", то локдаун вводиться не будет.

Градоначальника цитирует пресс-служба Львовского городского совета депутатов. "Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация в принципе ровно держится количества людей, заболевших и по койкоместам. Мы имеем около 49% коек, занятых в наших городских коммунальных больницах", ‒ сказал Садовой.

В то же время Садовой еще раз отметил, что накануне католического Рождества в городе "особая атмосфера".

"Например ‒ мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина", ‒ подытожил он.

Читайте также"Полный локдаун": в Слуге народа назвали дату ужесточения карантина

Локдаун в Украине - что было ранее:

новости Львова Андрей Садовый новости Украины китайский коронавирус COVID-19 локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Садовой отказался вводить локдаун на праздники во Львове». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Верховный суд принял решение по ложному офицерскому званию СеменченкоВерховный суд принял решение по ложному офицерскому званию Семенченко Нардеп рассказал, будут ли работать школы во время локдаунаНардеп рассказал, будут ли работать школы во время локдауна "Проамериканская шлюха": после скандала в прямом эфире Яценюк подает в суд на Киву"Проамериканская шлюха": после скандала в прямом эфире Яценюк подает в суд на Киву В Киеве у мемориала жертвам Голодомора на журналистку напали в прямом эфиреВ Киеве у мемориала жертвам Голодомора на журналистку напали в прямом эфире Расходы на Пенсионный фонд порежут: сколько хотят сэкономить на пенсионерахРасходы на Пенсионный фонд порежут: сколько хотят сэкономить на пенсионерах
Следующий материал

Последние новости

15:37
Локдаун, кому повысят пенсии, как вырастут тарифы: что изменится с 1 декабря
15:26
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
15:24
Безумно красивые брюки из 30-х вернулись в моду на зиму 2021: фото Фото Видео
15:19
Добить режим Лукашенко: в Беларуси рассказали, чего ждут от Украины Видео
15:12
Садовой отказался вводить локдаун на праздники во Львове Видео
Реклама
15:08
Санду категорически высказалась о карабахском сценарии для Приднестровья Видео
14:52
Activision намекнула на скорый анонс новой игры в легендарной серии Крэш Бандикут
14:44
Бьет COVID-19 наповал: в США сделали громкое заявление о новой вакцине Видео
14:37
Метастазы в кости: симптомы, типы и лечение Видео
14:36
Юлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта Димопулос Видео
14:29
Назван единственный способ завершения войны за Нагорный Карабах Видео
14:25
Иран раскрыл неожиданные подробности убийства руководителя ядерной программы Видео
14:11
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене Видео
13:53
Доктор Кто 13 сезон - вышел трейлер новогоднего эпизода Видео
13:49
"Без резких движений": у Путина прокомментировали заявление Санду по Приднестровью Видео
13:45
Тренды в еде 2021: новые суперфуды и привычки Видео
13:44
В Сети сообщили о самоубийстве охранника Путина прямо в Кремле
13:42
Полный локдаун и остановка транспорта: в Слуге народа дали неожиданный прогноз Видео
13:29
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
13:22
Гороскоп на 1 декабря для всех: крутые достижения и приятное удивление Видео
Реклама
13:20
Фобия: типы, симптомы и лечение Видео
13:13
Байден определился с пресс-секретарем Белого дома Видео
13:12
Валерия без лифчика похвалилась фигурой на пикантном фото
13:01
Одному знаку Зодиака в декабре светит несказанный фарт – астролог
12:57
В Ереване назвали условие вывода войск РФ и признания независимости Карабаха Видео
12:53
Как получить 5 месяцев бесплатной подписки на Apple Music: простой способ
12:50
Самый модный и таинственный маникюр марсала на зиму 2021 - фото Фото Видео
12:39
Украина может решить вопрос Приднестровья – военный эксперт Видео
12:35
Определено самое главное слово года Видео
12:29
20 тысяч новых больных в сутки: появился пугающий прогноз эпидемии COVID-19 в Украине Видео
12:16
Инфекционист ответил, помогают ли витамины телу сражаться с коронавирусом Видео
12:13
Юлия Санина и Дмитрий Жук сделали заявление о финале Танців з зірками Видео
12:07
Названы самые популярные версии Windows 10
12:01
Санду потребовала от российских военных "убраться" из Приднестровья Видео
11:58
"Грядет катастрофа": волонтер предупредила о коллапсе в больницах Одесской области Видео
11:42
"Будем деградировать и деградировать": Комаровский обругал украинские ток-шоу Видео
11:31
Ядерное оружие в Крыму неизбежно – военный эксперт Видео
11:20
В Раде назвали новую цифру числа инфицированных для введения локдауна Видео
11:10
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19 Видео
11:09
Зеленский предложил Раде новую идею по кассовым аппаратам для ФОП
Реклама
10:59
Астролог предупредил, чей гнев до ужаса разрушителен Видео
10:50
"На ср*ку натяни": на Волыни женщины устроили драку в автобусе из-за маски Видео
10:34
Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37 Видео
10:29
Помогает выжить: врач рассказала, что спасает пациентов с COVID-19 Видео
10:23
В Иране рассказали об оружии, которым убили руководителя ядерной программы Видео
10:10
Украинцам нравится, когда их дерут как Сидорову козу мнение
09:53
Появились подробности перелома ноги у Байдена Видео
09:53
Колесникова из тюрьмы объявила о народной революции в Беларуси Видео
09:51
Подозрение в убийстве Марадоны: врач ответил на обвинения Видео
09:47
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять