Садовой отказался вводить локдаун на праздники во Львове

Андрей Садовой утверждает, что жесткий карантин и рождественская атмосфера во Львове никак не совмещаются.
Львовский мэр Андрей Садовой рассказал ‒ по состоянию 30 ноября в городе заняты 49% от числа больничных коек, которые предназначены для больных коронавирусом COVID-19 людей. И, поскольку в преддверии католического Рождества во Львове своя,"особая атмосфера", то локдаун вводиться не будет.
Градоначальника цитирует пресс-служба Львовского городского совета депутатов. "Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация в принципе ровно держится количества людей, заболевших и по койкоместам. Мы имеем около 49% коек, занятых в наших городских коммунальных больницах", ‒ сказал Садовой.
В то же время Садовой еще раз отметил, что накануне католического Рождества в городе "особая атмосфера".
"Например ‒ мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина", ‒ подытожил он.
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Локдаун в Украине - что было ранее:
- СМИ утверждают, что правительство рассматривает два варианта жесткого карантина в Украине – на две недели и на три недели. О сроках карантинных ограничений и даты их утверждения должен рассказать премьер-министр Денис Шмыгаль 2 декабря.
- Как известно, согласно постановлению Верховной Рады, Кабмин обязан предупреждать украинцев о запуске усиленных карантинных мероприятий за 7 дней до реализации таких мер.
- У Зеленского заявили, что введение тотального локдауна в Украине – это крайняя мера. Власти пойдут на реализацию такого сценария только в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.