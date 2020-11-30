Садовой отказался вводить локдаун на праздники во Львове

Андрей Садовой / УНИАН

Львовский мэр Андрей Садовой рассказал ‒ по состоянию 30 ноября в городе заняты 49% от числа больничных коек, которые предназначены для больных коронавирусом COVID-19 людей. И, поскольку в преддверии католического Рождества во Львове своя,"особая атмосфера", то локдаун вводиться не будет.

Градоначальника цитирует пресс-служба Львовского городского совета депутатов. "Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация в принципе ровно держится количества людей, заболевших и по койкоместам. Мы имеем около 49% коек, занятых в наших городских коммунальных больницах", ‒ сказал Садовой.

В то же время Садовой еще раз отметил, что накануне католического Рождества в городе "особая атмосфера".

"Например ‒ мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина", ‒ подытожил он.

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