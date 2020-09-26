Самолет раскололся на части: опубликованы новые фото места крушения Ан-26

Опубликованы фото эвакуации обломков Ан-26 с места трагедии.
Опубликованы новые фотографии места крушения самолета Ан-26 в Харьковской области.
Кадры с высоты птичьего полета обнародованы порталом Сегодня.
На фото видны обломки потерпевшего катастрофу самолета.
Обратим внимание, что корпус воздушного судна фактически раскололся надвое.
Вокруг места трагедии находятся машины спасателей, пожарных и "скорой".
Кроме того, также опубликованы фото эвакуации обломков Ан-26 с места трагедии.
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
- Президент Владимир Зеленский объявил сегодня в Украине день траура для почтения памяти погибших летчиков и курсантов.
Автор: Алексей Тычина