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Файеры и попытка самосожжения: под Радой потребовали отставки Авакова

5 июня 2020, 11:15

Возле парламента проходит акция за отстранение министра внутренних дел.

Акция протеста у Верховной Рады / ТСН

В пятницу утром, 5 июня, возле здания Верховной Рады проходит акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участники протеста привезли на площадь Конституции старый милицейский автомобиль УАЗ, который в народе называют "бобик".

На него активисты нанесли надписи "Міліція", "Мусара". Из консервных банок, окрашенных в синий и красный цвета, участники акции изготовили "спецсигналы" и установили на УАЗ, а также прикрепили "номер" "666".

/ Facebook/Долой Авакова

По словам активистов, данное транспортное средство символизирует "успешность" реформ полиции, которые осуществляет Аваков, ведь полиция в 2020 году действует так же, как милиция в 90-х годах.

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Активисты зажгли несколько дымовых шашек, одну из которых бросили в кабину "бобика". После этого к автомобилю побежали полицейские с огнетушителями. Участники этой акции встретили полицейских криками: "Аваков чорт!", "Мусара!" ("Аваков черт!", "Мусара!".

В то же время один из участников акции протеста пытался устроить акт самосожжения.

/ PavlovskyNEWS

Пожилой мужчина предпринял попытку поджечь себя, однако его удалось спасти.

Как передает телеграм-канал PavlovskyNEWS, причиной он называет полицейский произвол - его с семьей якобы выселили из дома бандиты, а полиция при этом бездействовала и покрывала их.

Как уточняет Украинская правда, под Радой попытался себя поджечь житель Новой Каховки Юрий Ляшенко.

Полиции удалось быстро потушить огонь на его теле.

Юрий Ляшенко
Юрий Ляшенко / pravda.com.ua

Сообщается, что семья Ляшенко приехала из Новой Каховки. Они рассказали, что у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова".

Ляшенко поджигает себя уже во второй раз. Предыдущий поджог был в 2005 году. Мужчина требует отставки Авакова и справедливости по его делу с рейдерским захватом его имущества.

/ pravda.com.ua

В пятницу в Верховной Раде проходит Час правительства, во время которого Аваков сообщает, в частности, о расследовании стрельбы с участием 100 человек в Броварах и о насилии и пытках женщины полицейскими в Кагарлыке.

Напомним, на акции протеста 26 февраля, под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Другие участники акции и представители правоохранительных органов оперативно его потушили.

По словам мужчины, он долгое время он не может распаевать земельный участок в Сумской области, а власть не реагирует на местную коррупцию.

Арсен Аваков протест самосожжение новости Украины
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