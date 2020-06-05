Файеры и попытка самосожжения: под Радой потребовали отставки Авакова

Возле парламента проходит акция за отстранение министра внутренних дел.
В пятницу утром, 5 июня, возле здания Верховной Рады проходит акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
Участники протеста привезли на площадь Конституции старый милицейский автомобиль УАЗ, который в народе называют "бобик".
На него активисты нанесли надписи "Міліція", "Мусара". Из консервных банок, окрашенных в синий и красный цвета, участники акции изготовили "спецсигналы" и установили на УАЗ, а также прикрепили "номер" "666".
По словам активистов, данное транспортное средство символизирует "успешность" реформ полиции, которые осуществляет Аваков, ведь полиция в 2020 году действует так же, как милиция в 90-х годах.
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Активисты зажгли несколько дымовых шашек, одну из которых бросили в кабину "бобика". После этого к автомобилю побежали полицейские с огнетушителями. Участники этой акции встретили полицейских криками: "Аваков чорт!", "Мусара!" ("Аваков черт!", "Мусара!".
В то же время один из участников акции протеста пытался устроить акт самосожжения.
Пожилой мужчина предпринял попытку поджечь себя, однако его удалось спасти.
Как передает телеграм-канал PavlovskyNEWS, причиной он называет полицейский произвол - его с семьей якобы выселили из дома бандиты, а полиция при этом бездействовала и покрывала их.
Как уточняет Украинская правда, под Радой попытался себя поджечь житель Новой Каховки Юрий Ляшенко.
Полиции удалось быстро потушить огонь на его теле.
Сообщается, что семья Ляшенко приехала из Новой Каховки. Они рассказали, что у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова".
Ляшенко поджигает себя уже во второй раз. Предыдущий поджог был в 2005 году. Мужчина требует отставки Авакова и справедливости по его делу с рейдерским захватом его имущества.
В пятницу в Верховной Раде проходит Час правительства, во время которого Аваков сообщает, в частности, о расследовании стрельбы с участием 100 человек в Броварах и о насилии и пытках женщины полицейскими в Кагарлыке.
Напомним, на акции протеста 26 февраля, под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Другие участники акции и представители правоохранительных органов оперативно его потушили.
По словам мужчины, он долгое время он не может распаевать земельный участок в Сумской области, а власть не реагирует на местную коррупцию.