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"Все неправда": "слуга народа" сцепился в студии с Шустером

Андрей Герус напомнил, что на передачу Савика Шустера не пустили нардепа Александра Дубинского.

11 июля 2020, 14:58
Шустер
Савик Шустер / Скриншот

Народный депутат от Слуги народа Андрей Герус устроил публичную перепалку с телеведущим Савиком Шустером прямо в студии.

Конфликт произошел из-за того, что ранее на передачу Шустера не пустили нардепа Александра Дубинского.

"В прошлый раз, когда меня не было, в мой адрес прозвучала фраза "трусы не играют в хоккей", я сегодня пришел. Но вместе с тем представитель нашей фракции Александр Дубинский не был допущен к эфиру", - заявил Герус Шустеру.

В свою очередь Шустер принялся оправдаться и заявил, что в словах Геруса "все неправда".

Напомним, в мае Дубинского не пустили в студию на ток-шоу Шустера. Участие в программе было запланировано по Скайпу, но "слуга народа" решил участвовать сам, однако на проходной его не пустили.

Савик Шустер Андрей Герус Слуга народа Александр Дубинский
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