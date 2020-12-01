СБУ проверяет исполнение депутатами на Закарпатье гимна Венгрии

Уточняется, что инцидент произошел по инициативе главы ОТГ.
Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Ужгородского района Закарпатской области, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.
Как информирует пресс-служба СБУ, 21 ноября по инициативе главы ОТГ часть избранников исполнила гимн Венгрии.
Уточняется, что следователи собрали материалы относительно этого вопиющего происшествия, и сейчас их тщательно проверяет. По результатам следствия будут приняты соответствующие меры реагирования.
"Нельзя не реагировать на ситуацию вокруг гимна Венгрии. Со вчерашнего дня ситуация на контроле главы ОГА и мажоритарщика из округа. Держим коммуникацию со всеми органами, в частности со Службой безопасности Украины. Дополнительно направили вместе с Александром Корниенко заявление о совершении уголовного преступления в ГПУ и СБУ! Государство должно жестко и безотлагательно реагировать на подобные случаи!" – написал в Facebook нардеп Виталий Безгин.
По словам политика, он и глава фракции Слуга народа Александр Корниенко направили соответствующее обращение в СБУ.
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро 25 октября, в день местных выборов, призвал венгров, проживающих в Закарпатье, поддержать политическую силу Партия венгров Украины.
Из-за незаконной политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах 2020, министерство иностранных дел пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и вручило ноту протеста.
Позже глава МИД назвал "жалким и бессмысленным" запрет на въезда в Украину двум чиновникам. Он отметил, что Будапешт пока не получил официального уведомления об этом запрете.
По результатам, которые были обнародованы в прямом эфире у Савика Шустера, в горсовет Ужгорода проходит Партия венгров Украины, поскольку она преодолела 5% барьер.