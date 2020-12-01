СБУ проверяет исполнение депутатами на Закарпатье гимна Венгрии

Гимн Венгрии пели депутаты на Закарпатье / Униан

Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Ужгородского района Закарпатской области, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Как информирует пресс-служба СБУ, 21 ноября по инициативе главы ОТГ часть избранников исполнила гимн Венгрии.

Уточняется, что следователи собрали материалы относительно этого вопиющего происшествия, и сейчас их тщательно проверяет. По результатам следствия будут приняты соответствующие меры реагирования.

"Нельзя не реагировать на ситуацию вокруг гимна Венгрии. Со вчерашнего дня ситуация на контроле главы ОГА и мажоритарщика из округа. Держим коммуникацию со всеми органами, в частности со Службой безопасности Украины. Дополнительно направили вместе с Александром Корниенко заявление о совершении уголовного преступления в ГПУ и СБУ! Государство должно жестко и безотлагательно реагировать на подобные случаи!" – написал в Facebook нардеп Виталий Безгин.

По словам политика, он и глава фракции Слуга народа Александр Корниенко направили соответствующее обращение в СБУ.

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