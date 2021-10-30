Сделал четыре прививки: Савик Шустер "подцепил" коронавирус

Савик Шустер "подцепил" коронавирус / скриншот из видео

Известный телеведущий Савик Шустер сдал тест на коронавирус перед вылетом в Киев из Италии и получил положительный результат.

О заражении коронавирусом телеведущий сообщил в пятницу, 29 октября, в эфире программы "Свобода слова", которую был вынужден проводить не в студии, а дистанционно – с помощью видеосвязи.

"Сегодня программа очень необычная. Во-первых, я не в студии, я в Италии. Так получилось, что перед отлетом в Киев я сдал тест, и он оказался положительным. Поэтому я на изоляции", — сказал Шустер в начале программы.

Он уточнил, что "застрял" в маленьком городке в Южной Тоскане.

По его словам, самочувствие у него "очень хорошее". Впрочем, это и не удивительно, ведь Савик Шустер уточнил, что сделал уже четыре прививки от COVID-19.

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