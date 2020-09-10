Секретарь СНБО Данилов поддержал двуязычие в Украине

Алексей Данилов считает английский языком развития / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что граждане Украины должны свободно владеть двумя языками - украинским, а также английским.

Об этом Данилов заявил в эфире телеканала Украина 24.

Отвечая на вопрос, какой из вопросов сферы нацбезопасности его беспокоит больше всего, кроме войны, Данилов ответил так: "Я не ошибусь, если скажу, что это наше образование, образование наших граждан в широком смысле этого слова".

"Я сторонник того, чтобы у нас было два языка в стране. Должен быть государственный язык - украинский, и обязательно должен быть английский - язык нашего развития", - добавил секретарь СНБО.

На уточняющий вопрос, должен ли английский стать вторым государственным языком, Данилов дал отрицательный ответ. Точно так же он не считает обязательным изучение русского языка.

По мнению Данилова, английским языком должны владеть, в частности, все сотрудники сферы образования.

"Надо понимать, что весь мир научный, деловой - это английский язык, так случилось", - добавил он.

Как сообщал Главред, в городе Черновцы женщина вызвала наряд патрульной полиции, потому что она не смогла понять некоторых слов в книге по украинскому языку, которая принадлежит ее дочери.