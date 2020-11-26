"Секс с детьми": задержан известный фотограф

Правоохранители считают, что фотограф имел сексуальные отношения с несовершеннолетними и малолетними.
Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил, что правоохранители задержали фотографа, которого подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и малолетних девочек.
Фотограф задержан в развлекательном заведении, свидетельствует видео, которое Небытов опубликовал на своей странице в Facebook.
На видео видно, что задержанный похож на известного фотографа – Александра Ктиторчука.
После задержания правоохранитель сказал задержанному, что его подозревают во вступлении в сексуальные отношения с малолетними и несовершеннолетними.
"...стало известно, что с 2016 года по настоящее время совершает развратные действия... на протяжении последних трех лет вступал с несовершеннолетними и малолетними девушками в половые отношения", – заявил правоохранитель.
Потом подозреваемый сказал, что ему нужно поговорить с адвокатами.
Задержание фотографа – опубликовано видео с места происшествия