"Секс с детьми": задержан известный фотограф

Задержан известный фотограф, его подозревают в сексе с детьми / facebook.com/Андрій Нєбитов

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил, что правоохранители задержали фотографа, которого подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и малолетних девочек.

Фотограф задержан в развлекательном заведении, свидетельствует видео, которое Небытов опубликовал на своей странице в Facebook.

На видео видно, что задержанный похож на известного фотографа – Александра Ктиторчука.

После задержания правоохранитель сказал задержанному, что его подозревают во вступлении в сексуальные отношения с малолетними и несовершеннолетними.

"...стало известно, что с 2016 года по настоящее время совершает развратные действия... на протяжении последних трех лет вступал с несовершеннолетними и малолетними девушками в половые отношения", – заявил правоохранитель.

Потом подозреваемый сказал, что ему нужно поговорить с адвокатами.

Задержание фотографа – опубликовано видео с места происшествия