Секс-скандал в УПЦ МП: аспирант из Франции обвинил священника в изнасиловании

Николя Имбер

В Украинской православной церкви Московского патриархата вспыхнул секс-скандал. Аспирант из Франции Николя Имбер обвинил одного из священников в изнасиловании.

Как рассказал француз, в Киеве он исследовал отношения в православной церкви, общался со священниками и параллельно читал лекции, сообщает ТСН.

По его словам, он заболел коронавирусом и когда почувствовал себя хуже - обратился к знакомому священнику Московского патриархата за помощью. Тот его пригласил к себе. Накормил, напоил водкой и уложил спать.

Потерпевший говорит, что когда его развезло от алкоголя и он уже не мог сопротивляться, батюшка лег рядом и, по словам француза, изнасиловал его.

Имбер написал заявление в полицию Киевской области.

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Обвинение в изнасиловании: что говорят в УПЦ МП

В УПЦ Московского патриархата заявили о том, что об инциденте пока не слышали, советуют обращаться в полицию. Что, собственно, потерпевший и сделал.

"Если у человека есть какие-то проблемы, то нужно обращаться в следственные органы. Согласно тому, как цивилизованно все это решается", — сказал спикер УПЦ МП, архиепископом Климент.

Напомним, ранее полтавский священник Александр Дедюхин вызвал недоумение постом о непогоде. Он посоветовал горожанам быть осторожными, чтобы избежать смерти из-за трудного захоронения в мороз.

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