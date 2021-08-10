Секс в Одессе на 25 этаже попал на глаза соседей: снимали и участники события, и очевидцы

В Одессе в ЖК Жемчужина пара занялась сексом на 25 этаже на общем балконе / Фото: Думская

В Одессе на общем балконе 25-го этажа жилищного комплекса Жемчужина 27 парень с девушкой решили заняться сексом. Похоже, страстные утехи сняли на видео не только очевидцы, но и прямые участники событий.

Как сообщает одесский Telegram-канал Одесса INFO, событие произошло в жилищном комплексе Жемчужина. Кадры секса зафиксировали на видео соседи с дома напротив.

Девушка-очевидец, снимавшая видео, отметила, что пару на камеру снимают не только соседи, но и сами участники событий.

Видео 18+ можно посмотреть по следующей ссылке.

Напомним, ранее 44-летний житель Львова решил пожаловаться в полицию на свою жену, которая, по словам заявителя, устроила ему "грабеж" в виде отказа от секса. Прибывшая на место происшествия полиция не обнаружила супругу и составила на львовянина административный протокол.

А вот в Киеве пара влюбленных решила заняться сексом прямо в парке днем. Мимо проходили люди и вызвали муниципальную охрану с просьбой разобраться в ситуации. Судя по видеозаписи, мужчина и женщина, совокуплявшиеся прямо возле лавочки, были в состоянии серьезного алкогольного опьянения. Рядом с ними, похоже, стояли открытые бутылки с водой и водкой. Участница инцидента извинилась перед охраной и сказала, что ее муж пьяный.