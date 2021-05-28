Сексуальные домогательства и "спарринг": "шишка" из полиции угодил в скандал

Юрия Мартинича обвинили в сексуальных домогательствах / Скриншот

В поселке городского типа Солотвино Закарпатской области начальник следовательского отделения Тячевского райотдела полиции Юрий Мартинич и его "верный слуга" следователь Демьян в пьяном виде сексуально домогались девушку.

Сначала полицейские приставали к девушке, а потом начался "спарринг", поделился в Facebook житель города Тячев Иван Краевый.

Пользователь также опубликовал видео, записанное на одной из автозаправочных станций, на котором заснято, как мужчины пристают к девушке.

На ролике запечатлено, как один из мужчин повалил девушку на землю и пытался усмирить. Другой мужчина стоял рядом, а потом ушел. Девушка отбивалась от нападавшего, а тот тягал ее по полу. Потом другой мужчина вернулся и, похоже, между злоумышленниками завязался конфликт.

На ролике есть и третий мужчина, однако он не участвовал в насилии над девушкой.

Юрий Мартинич сексуально домогался девушку, сообщил житель Тячева / Скриншот с tyachiv.com.ua

В Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области сообщили, что видели ролик, и подтвердили, что на нем засняты правоохранители, сообщает Mukachevo.net.

"…Официально правоохранители на видео были в свободное от службы время. Личности всех причастных уже установлены, но, как добавили в управлении, претензий к данным мужчин потерпевшая сторона не имеет…", – отмечается в материале.

На Закарпатье правоохранители сексуально домогались девушку – опубликовано видео (смотрите с 18:59)

Справка. Юрий Мартинич стал начальником следовательского отделения Тячевского райотдела полиции 20 июля 2016 года. Параллельно Мартинич является заместителем начальника Тячевского райотдела полиции.