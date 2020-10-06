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Семейная жуть - в Киеве мужчина сжег маленького сына

6 октября 2020, 09:10

Жуткий инцидент семейного насилия произошел в окраинном районе столицы.

Полиция
В Киеве мужчина сжег маленького сына / УНИАН

В Киеве, в Подольском районе, в жилом массиве Виноградарь, в доме №31 по проспекту Правды, после ссоры с супругой мужчина закрыл шестилетнего сына в квартире и поджег ее.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в соцсети Facebook.

В результате инцидента ребенок погиб.

"Информация о пожаре в квартире поступила в столичную полицию в 20:40. По вызову немедленно выехали наряды полиции, спасатели и медики. После тушения пожара в квартире обнаружили тело ребенка. Кроме этого в квартире находился 35-летний отец погибшего мальчика, который неадекватно себя вел и отказывался открывать двери спасателям и стражам порядка. Его задержали. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Подольского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего", ‒ заявили правоохранители.

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