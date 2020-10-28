Семья Садового заразилась коронавирусом

Сам же мэр Львова получил отрицательный результат на COVID-19.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что его супруга и теща заразились коронавирусом. Сам же градоначальник получил отрицательный результат теста.
Об этом Садовый написал на странице в Facebook.
По его словам, жена и теща чувствуют себя нормально.
"По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Вероятно, имею хороший иммунитет", - написал Садовый.
Он добавил, что следующие несколько дней проведет на самоизоляции.
"Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу", - подчеркнул мэр Львова.
Напомним:
- Семья бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заболела коронавирусом 2020. Жена и сын политика получили положительный тест на коронавирус, а тест самого экс-премьера показал негативный результат.
- Два заместителя главы Офиса президента заболели коронавирусом. Еще у нескольких его замов подозревают болезнь.
- Известно, что коронавирусом заболела замглавы ОП Юлия Ковалив. Сейчас она на самоизоляции. Второй заболевший коронавирусом - заместитель главы Офиса президента Украины Ермака Андрей Смирнов.
Автор: Анна Багрий